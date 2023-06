Apuntes del Ministerio de Igualdad para negacionistas

Se ha hecho viral la entrevista de Carlos Herrera donde José Luis Rodríguez Zapatero responde sobre el fin de ETA y de su propio Gobierno. El expresidente, de forma rotunda, expone la realidad de lo vivido y los hechos objetivos que ocurrieron y, de paso, pone los puntos sobre las íes sobre la democracia y sus partidos. Porque hay muchos que dan lecciones vulnerando principios constitucionales mientras se dan golpes en el pecho como patriotas. Las reflexiones de los colaboradores en esa tertulia, así como los conceptos que se escuchaban (entre ellos, el famoso filoetarra), demostraban cómo una mentira repetida mil veces termina considerándose verdad.

Sobre ello pensaba la semana pasada tras el artículo que escribí sobre el Ministerio de Igualdad y esa capacidad del negacionismo, a la vez muy burda, de haber repetido mentiras sobre el feminismo hasta creérselas ellos mismos. Ejemplos:

"Si hay 21 asesinadas demuestra que el Ministerio de Igualdad no sirve de nada". Bajo esta regla, entonces, si había asesinatos etarras entonces ¿había que haber eliminado el Ministerio de Interior y anulado a los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado por ineficientes? ¿Cerramos el Ministerio de Sanidad porque haya negligencias y algunas sean mortales? ¿Cerramos la Consejería de la Comunidad de Madrid por sus miles de ancianos fallecidos en sus residencias por su protocolo durante la pandemia? ¿Anulamos el código de circulación porque sigue habiendo accidentes de tráfico? Justo si se siguen produciendo asesinatos es obligatorio la existencia y el refuerzo de todas las instituciones competentes en ello. Y eso todas las fuerzas políticas lo saben, como el PP, que para algo todos los grupos (menos Vox) tienen firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Si seguimos con esa lógica, ¿cuando es la justicia o los servicios sociales los que fallan y desprotegen a mujeres que han denunciado, cerramos el Ministerio de Justicia?

"Si están matando a esas mujeres, ¿dónde para el dineral que tiene ese ministerio?" Por un lado, como decía justo antes, a veces no todo es el dinero. Pues puedes dar una partida con ese fin y que luego, un juez o jueza interprete la norma con sesgos machistas y termine por dejar a esas mujeres totalmente desprotegidas. No es un invento, el informe Cedaw de Naciones Unidas señala la deficiente "cultura judicial" sobre este tema. Pero supongamos que no ocurre eso. Volvemos el foco a las partidas. ¿Los que sostienen esto saben que una buena parte de ese dinero sale del Ministerio directamente para que sean las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos las que gestionen esos fondos? Luego es adecuado que cuando ese negacionismo esté tan preocupado, supuestamente, por las víctimas no pregunte al Ministerio qué ha hecho con el dinero sino que pregunten a las comunidades, pues son ellas quienes lo tienen. ¿Recuerdan cuando Madrid no destinó ni un euro del pacto de Estado contra la violencia machista a su Dirección de Igualdad en tres años? Cuando el dinero pasa a otras manos hay que pedir las responsabilidades ahí.

"Pues ya gastan dinero en la violencia de género para nada". Uno de los grandes errores es pensar que todo el presupuesto de Igualdad va destinado a la protección de las mujeres que sufren malos tratos, cuando no es así. Se incluyen partidas para otras necesidades pues el feminismo no es solo "malos tratos de pareja". Y recuerdo que este ministerio tiene también en sus competencias al colectivo LGTB. ¿Recuerdan el bulo de los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad? Un dinero del que se dijo que era prescindible, cuando contenía desde ayudas a familias con hijos con cáncer hasta las prestaciones de paternidad y maternidad. Así que más de uno y una que cobró esa prestación y critica a Igualdad, más bien, debería darle las gracias.

Lo que desde luego no va a hacer mucho por la violencia de género es que, por ejemplo, se lleguen a acuerdos que permitan que un representante de Vox condenado justo por violencia de género esté en el Congreso. Los bulos negacionistas y machistas son fáciles de asimilar en una sociedad machista y con poca memoria, ya no sólo feminista, sino democrática.

El problema es que si tenemos que destinar dinero a Igualdad porque siguen matando a mujeres, los negacionistas deberían de centrar sus críticas no en el Ministerio sino en la raíz del problema: que las matan machistas y que todo ese dinero público tiene como único responsable al machismo.