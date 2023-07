Las máquinas no quieren tu cuerpo, quieren tu alma

Cuando el CEO de una Plataforma alude a que hace algo en pos de nuestra seguridad o por crear una red "más democrática" conviene echarse la mano a la cartera. Y si alguno menciona palabras como "feudalismo" o "terrateniente", queda muy claro que hay en juego muchísimo dinero.

La señal de alerta masiva llegó hace unos días con esa iniciativa de Twitter de limitar el número de tuits que se podían visualizar. Por la reacción de algunos usuarios, aquello parecía vaticinar suicidios colectivos a lo Waco. Un drama internacional. Lo veían como una artimaña del malvado Elon Musk que, desde su mansión flanqueada por cohetes, pretendía que sus usuarios optaran por comprar el pajarito azul que es como la condecoración que te hace pertenecer a la cutre aristocracia de Twitter. Mientras Musk (que es tan billonario que puede permitirse llevar la vida de una rock star rebelde o, lo que es lo mismo, un niño de doce años) lanzaba bromitas metatuiteras desde su cuenta, su portavoz (al final siempre hay una mujer que hace las cosas de adultos) explicaba que lo habían hecho por nuestro bien, por seguridad, para proteger a sus usuarios porque "Twitter se toma muy en serio la seguridad de su comunidad". Cuando un directivo de una empresa dice que su compañía se toma algo muy en serio, de nuevo, conviene echarse la mano a la cartera.

No, no estábamos hablando de la calderilla que supone que los que usamos Twitter paguemos por tener el blasón del pajarito azul; el asunto, como ya había puesto de manifiesto la revolución de Reddit, unas semanas antes, era el scraping (copia masiva de texto) que las empresas dedicadas a la Inteligencia Artificial realizan para entrenar a sus máquinas... esas que imitan tanto un lenguaje coloquial del este de Londres como el de una pija sevillana o te escriben una canción a lo Nick Cave con una exactitud que da casi apuro. Miedo ya da la del propio Cave.

Pero profundicemos en el asunto de Reddit porque es apasionante. Reddit es una comunidad que se basa en lo que podría denominarse autogestión. La gente allí cuenta sus cosas y se reúne en grupos de charla/consejos/discusión. Cada uno tiene uno o varios administradores. Estos administradores son gente que voluntariamente da vidilla a los grupos, controla que se cumplan las normas, expulsa a quien las infringe etc. Tras dieciocho años así, hace unas semanas su CEO, Steve Huffman, anunció que iba a cobrar. Se montó una gran rebelión. Los administradores se unieron en contra de él, hubo una "huelga" de usuarios durante dos días... Huffman no había dado demasiadas explicaciones, pero en una intervención que pasará a los anales de la comunicación engañosa, dijo que Reddit iba a cambiar su normativa respecto a los moderadores, que iba a echar a muchos de ellos y que la compañía necesitaba una renovación. Que los moderadores se habían convertido en una élite de terratenientes, que habían seguido los postulados de esos que llegaban a una tierra los primeros, construían su casa y pasaban sus privilegios a sus descendientes. Él no lo iba a tolerar, su plataforma se tomaba muy en serio los valores democráticos y que eso atentaba al sistema político.

Obviamente, ese interés repentino por los valores constitucionales, tras dieciocho años basando su funcionamiento en el de "terratenientes" tenía algo detrás. Como en el caso de Twitter, se trata de que las nuevas compañías encargadas en desarrollar la IA tienen en ambas plataformas barra libre para tomar datos que entrenen a la "inteligencia" de las máquinas. De momento se mueven en un terreno alegal y lo pueden hacer gratis. Huffman y Musk intentan evitarlo con los subterfugios que hemos visto, pero está la cosa difícil. En el caso de Reddit, no ha colado; el storytelling de Hufmann no ha avergonzado ni a los "terratenientes" ni a los consumidores. Muy al contrario, se han dedicado a incluir fotos y videos porno o con etiquetas que induzcan a los rastreadores de publicidad a considerar que hay contenido de ese tipo. Así, automáticamente, dejan de anunciarse. Juegan con las normas de la automatización y contra las máquinas, que, ante una foto de una mesa, con la etiqueta de "gang bang" considera que es contenido para adultos.

Todo esto ha llevado a otra polémica. La de los "voluntarios" que sirven de administradores en Reddit. No cobran por voluntad propia, pero ¿tienen derechos? ¿obligaciones? Se calcula, según un estudio de 2022 publicado por New Scientist, que si cobraran 20 dólares la hora eso le costaría a Reddit 3,4 millones de dólares al año, el 2,8% de los ingresos de la compañía.

En el caso de Reddit, los moderadores pasan realmente tiempo gestionando contenido y revisando, pero no podemos olvidar que en el caso de ambas plataformas los usuarios, aparte de ser los que creamos el contenido, estamos escribiendo los libros de texto de las ahora preescolares inteligencias artificiales. Asociaciones de escritores aficionados que colgaban su trabajo gratis en plataformas como Archive of our own han dejado de hacerlo o han puesto sus cuentas en modo "privado" para evitar ser los entrenadores involuntarios de la IA. No quieren dejar que les roben sus datos, que parece ser nuestra nueva alma.

Da la impresión de que entramos en una nueva era en la que quizá sean las redes sociales las que deban pagar a los usuarios (por seguir con la terminología: ¿esclavos?) que ofrecen palabras, forma de interactuar, frases coloquiales a la gran maquinaria de la IA que, en breve, tendrá que pagar por absorber nuestras charlas intranscendentes y nuestras fotos de "aquí, sufriendo".