Rosalía: consejos para superar el desamor  

Rosalía se está separando, ¿qué le diría yo si me pidiese consejo para tener un duelo corto?

Yo le contaría que a mí me ha ayudado mucho el feminismo en mis separaciones, porque gracias al movimiento de liberación de las mujeres, estoy plenamente convencida de que yo no he venido al mundo a sufrir, y que tengo derecho a vivir una Buena Vida, libre de violencia y sufrimiento.

En mis duelos, me he sentido muy conectada a las millones de mujeres que en esos momentos estaban sufriendo por el desamor, y me ha ayudado mucho la rebeldía que llevo dentro: no quiero pasarme la vida sufriendo por la falta de amor. Y gracias al feminismo, hoy sé que el final de una pareja jamás significa que nos quedamos solas: estamos rodeadas de gente que nos quiere y nos cuida.

¿Qué más me ha ayudado a recomponer mi corazón roto?

- La Aceptación: es muy importante evitar el autoengaño, y las recaídas. Si algo se ha roto para siempre, si ya no somos felices, si el amor se ha acabado, lo mejor es separarse. En las novelas nos invitan a luchar por el amor hasta el final, pero no merece la pena empeñarse en que funcione algo que no funciona, y que no depende de nosotras además.

- Realismo y humildad: lo que nos ayuda realmente a superar una separación es ser realistas y prácticas: hay que tener los pies bien plantados en el suelo. No es fácil para el ego aceptar que ya no nos quieren más, pero podemos trabajar mucho la humildad para asumir la realidad, aunque duela.

- Llora todo lo que necesites, pero mejor hazlo acompañada: rodéate de la gente que te quiere y te cuida, juntate con tus amigas, apoyate en tu tribu, descansa y coge vacaciones, y aprovecha para darte baños de amor con amigas, amigos y familia.

- Hazte un detox romántico: las separaciones no son un fracaso, sino una liberación. Practica el contacto cero, desenganchate de la droga del amor, intenta dormir bien, comer bien, y hacer ejercicio a diario, y no te olvides de beber mucha agua. El síndrome de abstinencia es muy duro, por eso tienes que estar en perfectas condiciones físicas para resistir la tentación de volver al pasado.

- Mira hacia el futuro: empieza una nueva etapa de tu vida. Vienen nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nuevos amores: lo sabes porque te ha tocado vivir ya varias etapas diferentes, aunque tu cerebro te esté diciendo que ya nunca más volverás a enamorarte, o que no vas a encontrar a otra persona igual a tu ex que te ame tanto. No te dejes engañar: tu cerebro te hace sentir que te estás despidiendo del amor para siempre porque quiere más droga.

- Cuida tu autoestima: tengas o no pareja, eres igualmente valiosa. No importa si tienes o no pretendientes, si estás soltera o casada, tú eres siempre la misma persona, con las mismas cualidades, y tu valor no depende de la atención y el amor de los demás, es siempre el mismo.

- Autocuidado: recuerda que tienes un compromiso contigo misma, y que tú eres la máxima responsable de tu bienestar y de tu salud mental y emocional. Es importante cuidar a tu pareja, pero siempre estás tú primero: se llama responsabilidad afectiva contigo misma.

- Sé honesta y generosa: no te autoengañes, sé clara contigo misma y con tu ex pareja. Recuerda que todos somos libres para irnos y quedarnos, sé generosa contigo misma y con tu ex pareja, póntelo fácil a ti misma y a ella, suelta los lazos para que ambos podáis echar a volar.

- Construye un recuerdo bonito de tu relación: en lugar de tirar por la borda estos años de amor, cierra la historia con cariño y tendrás un buen recuerdo de tu romance. Eso te dará mucha paz interior, el saber que tu historia fue hermosa mientras duró, y que una vez que terminó, la vida sigue. Es reconfortante pensar que cada vez que mires atrás, podrás recordar los buenos momentos con una sonrisa.

- La Ética del Amor y la Filosofía de los Cuidados: es más fácil romper las relaciones cuando lo hacemos bien, cuando logramos deshacer el lazo con la otra persona sin hacerle sufrir, y sin pasarlo mal nosotras. Otras formas de quererse y de separarse son posibles: con amor, el duelo es más fácil y más corto. Si nos cuidamos y cuidamos a la pareja durante todo el proceso, es menos doloroso que si empezamos una guerra e involucramos en ella a nuestros seres queridos. El odio nos desgasta muchísimo, nos roba el tiempo y las energías, nos obsesiona y nos agota: es mejor separarse con amor.

- Los cuidados, siempre mutuos: si ambos hacéis las cosas con amor, lo normal es que todo salga bien. Pero si tu pareja no sabe cuidarte o no está preparada para hacerlo durante el proceso de separación, entonces no permitas que contacte contigo para hacerte daño..

- Autodefensa emocional: si tú estás siendo generosa y amorosa, pero tu pareja no se está portando bien, entonces tienes que ponerle límites para que no te haga daño, y protegerte a tí misma. El autocuidado y la autodefensa emocional es fundamental: no permitas que te confunda, que juegue con tus sentimientos, ni que abuse de tí. No permitas que te haga daño con sus palabras, ni que te insulte: si no puede cuidar sus emociones, lo mejor es el contacto cero. Y si no lo respeta, entonces no dudes en tomar las medidas que sean necesarias para mantener lejos de ti a tu ex pareja.

- Recuerda que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista, que los duelos son mejor cortos, y que no hay otro camino que ir hacia delante. Las mujeres somos valientes: da miedo dejar el pasado atrás, pero es más fácil si te planteas esta nueva etapa de tu vida con ilusión, y si tomas conciencia de que lo importante de la vida, es poder vivirla bien, rodeada del amor de la gente que quiera acompañarte en el camino.