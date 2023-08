La importancia del voto con orgullo

Lo peleamos, lo luchamos. Y no pasaron.

La ciudadanía no ha querido retroceder, no ha querido involucionar, no ha querido volver al blanco y negro. Ha votado para defender nuestros derechos, ha votado por mantener los derechos de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas sin hogar, de las personas racializadas y sí, del colectivo LGTBI+. Y el colectivo LGTBI+ se ha movilizado como nunca, se ha organizado como nunca y ha votado con orgullo.

Pero se impone una reflexión, tanto de lo que nos hemos jugado, de lo que ha funcionado, como de lo que todavía podemos perder.

En primer lugar, hemos estado al borde del abismo. Un gobierno de este Partido Popular, que sin dudar anuncia que recortará derechos, que afirma que derogará la Ley LGTBI+ para pactar otra con los profesionales (médicos), que donde gobierna como en Madrid afirma que derogará nuestras leyes... no es un partido de gobierno para nuestro país. Es un partido que, por exigencias políticas a su derecha, está más preocupado por contentar a su ala ultra y a Vox que por tener la centralidad política. Y es, al final, un partido que da miedo.

En segundo lugar, la Unión Europea ha contenido la respiración, porque España no es cualquier cosa. En estas últimas semanas, fue enorme la preocupación de medios internacionales, que llamaban a FELGTBI+ preocupados por el posible giro reaccionario de España, asustados por la posibilidad de que en el país con el mejor desempeño económico de la Unión Europea triunfase la ultraderecha reaccionaria antieuropea. Porque de haberse impuesto un gobierno de odio, con este PP y Vox, en este contexto internacional de avance de la ultraderecha, el siguiente país podría haber sido Francia o Alemania. Y algo así supondría el fin de la Unión Europea y, posteriormente, la vuelta a los nacionalismos europeos que alimentaron en el siglo XX dos guerras mundiales y una guerra civil en España. Y como colectivo, sabemos perfectamente lo que eso significaría para nuestros derechos y para los de otros colectivos vulnerables.

En tercer lugar, creemos que es importante poner en valor la importancia de la sociedad civil, más allá de partidos políticos, en la vida política de nuestro país. Nuestro colectivo ha sido un ejemplo de la mejor ciudadanía, movilizándose por nuestros derechos y por los de toda España. Avisando, recordando lo que podía haber pasado, todos los riesgos, todo lo que se podía perder. Defendiendo una sociedad mucho mejor, con alegría, con derechos, en la que avanzamos todas, todos y todes juntos, en la que los derechos del colectivo LGTBI+ son garantía de los derechos de las mujeres y del resto de la población. Ya el orgullo, el más masivo y reivindicativo en décadas, fue un aviso de la ola arcoíris que se iba a movilizar. El colectivo LGTBI+ se organizó, peleó. Y funcionó. Estamos seguros que la abstención entre el colectivo LGTBI+ ha sido mínima y que se ha votado con orgullo, por nuestros derechos. Pero más allá de nosotras mismas, la ciudadanía ha entendido lo que estaba en juego: dos partidos que venían a quitar derechos a nuestro colectivo era evidente que no se iban a quedar en nosotras y que después irían las mujeres, las personas trabajadoras y, al final, la mayoría de la población. Hemos sido el canario en la mina que avisaba de lo que venía y hemos piado muy fuerte. Y la gente nos ha escuchado.

Y, para terminar, hay que recordar que, aunque hemos dormido bien esta noche, aunque hemos respirado, aunque ahora mismo se ha frustrado el gobierno del odio, aunque hemos logrado mandar un mensaje internacional excelente de que España es un país que no acepta involución y que amenazar nuestros derechos tiene costes, es cierto también que todavía tiene que constituirse un nuevo gobierno y que una repetición electoral, a nadie se le escapa que favorecería los intereses de la derecha.

Es por eso que queremos pedir a los partidos que han apoyado nuestros derechos un ejercicio de responsabilidad. Tienen, todos, que llegar a un acuerdo. Porque la alternativa no es solo PP y Vox, es también la involución en derechos, es también dinamitar la Unión Europea, es también alimentar a nivel internacional a la ultraderecha del odio, es, en definitiva, algo que va mucho más allá de nuestro país o de lo que puede pasar en cuatro años.

Por favor, pensad en nuestros derechos, en vuestros derechos, en vuestras vidas. Pensad en la Unión Europea. Pensad en el momento internacional en el que estamos, en el que nos jugamos tanto.

Y os decimos lo que gritamos en el Orgullo LGTBI+, que tan bien nos ha funcionado.

Por nuestros derechos. Por nuestras vidas. Con Orgullo.