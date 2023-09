La esquizofrenia de ser de centro (o de Feijóo)

Vivimos en tiempos de la posverdad. No se lleva identificarse mucho, no vaya a ser que conozcan tus puntos débiles y te destruyan. Para despistar surgen nuevos vocablos que son de gran utilidad en la pseudopolítica, la que intenta engañar. Es el reino del pragmatismo; la izquierda se acerca al centro, y la derecha quiere ser centro. En esta carrera del disimulo para ganar el voto, surge un pensamiento esquizoide; un lunes hago un discurso moderado para atraer al despistado de izquierdas, y el martes, me congratulo con el extremo contrario a mi derecha, que en este país se conoce como Vox. A la izquierda, ideológicamente convencida, le cuesta más entrar en este pensamiento de desdoblamiento de la personalidad, pero no así a esa otra izquierda que busca el pragmatismo para ganar votos.

El problema de la simulación de diferentes personalidades puede ser fatal para el actor si pierde el control y se cree que es el personaje. El PNV y Junts son claros partidos de derechas, igual que el PP, pero prefieren a Pedro Sánchez porque su origen no es franquista. Feijóo, en un afán desmedido de ser presidente, por la mañana se casa en un matrimonio incestuoso con Vox (incestuoso porque uno es el padre y el otro su hijo, ambos nietos de Franco), y por la tarde quiere tener relaciones íntimas con los enemigos de la patria, incluso le propone a su mayor oponente que le deje gobernar. ¿Desdoblamiento de la personalidad, esquizofrenia? ¿Política del centro? La santa madre Iglesia apostólica y romana no fue capaz de explicar el mejor ejemplo de diversificación de la personalidad en una sola persona como es el misterio de la Santísima Trinidad que solo la fe puede explicar. A la derecha que lidera Feijóo solo le queda tener fe para explicar su proyecto.