Del Madrid de los 90 queda poca cosa, salvo su legislación medioambiental

La Comunidad de Madrid, como todo nuestro país, ha sufrido grandes transformaciones desde los años 90. Esos cambios, esas transformaciones, responden a la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades, a los nuevos retos que van surgiendo. Son un mecanismo de supervivencia y evolución de todas las sociedades, donde tienen mucho que decir los poderes públicos, que con su impulso, a través de políticas públicas y con el empuje de las demandas ciudadanas, van moldeando, cambiando y adaptando nuestra sociedad con el objetivo de hacerla mejor.

De los 90 son el primer AVE a Sevilla, los juegos olímpicos de Barcelona, los BackStreet Boys y Curro, la mascota de la Expo, (esto por lo visto hay que explicarlo para los de la Generación Z en adelante. Es lo que tiene hacerse mayor...) y también la legislación medioambiental de la Comunidad de Madrid.

Es un marco normativo obsoleto que condiciona la acción administrativa y política de nuestra región como si nada hubiese cambiado en estas décadas. Unas leyes que ignoran el cambio climático, como si sus consecuencias no estuvieran cada día más presentes en nuestro día a día, como si no fuera necesario adaptarse a los retos que plantea.

Especialmente llamativo es el caso del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 1992. El más obsoleto de todo España. No ha sido revisado en ningún momento, por lo que muchas especies que en 1992 no estaban amenazadas ahora presentan un estado crítico. Madrid es la única Comunidad Autónoma de toda España que no tiene ni un sólo plan aprobado de conservación de especies en peligro de extinción, porque no sabemos ni tan siquiera cuales están amenazadas a día de hoy.

¿Razonable? Pues eso deben pensar en el Partido Popular que, preguntado por esta cuestión recientemente por el PSOE en la Asamblea de Madrid, dijo que todo estaba bien y que lo importante era hablar de Pedro Sánchez, vamos lo habitual en el Parlamento regional.

Las leyes medioambientales, y su desarrollo, son las herramientas que tienen las administraciones para proteger nuestra rica biodiversidad, nuestro privilegiado entorno. Con la legislación actual estamos desprotegidos. Para el PSOE, el cuidado de nuestra biodiversidad y la adaptación al cambio climático son uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Por eso, y a pesar de la conciencia medioambiental de los 90 del Partido Popular de Madrid, trabajamos para actualizar todas nuestras leyes a la realidad 2023, situando el medioambiente en el centro nuestra acción política.