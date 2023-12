España se rompe cada día

6 de diciembre, Día de la Constitución. Jornada de actos, declaraciones, personalidades políticas, judiciales y de defensa del Estado. Día clave para repetir lo que llevamos escuchando desde hace semanas tras el proyecto de ley de la amnistía:"España se rompe", se ataca al "Estado de Derecho", a la "separación de poderes" y a la "igualdad de los ciudadanos ante la ley".

Recordemos que cantidad de asociaciones juristas corriendo a emitir comunicados del peligro del Estado ante la amnistía ignorando recomendaciones de su Comisión de Ética en una evidente toma de posición política; a la que se sumaron asociaciones de todo tipo. Incluso de Colegios de Médicos que no dicen nada ante el aumento de listas de espera o cierres de centros de primaria pero que estaban muy preocupados por el bien de España.

Supongo que hay visiones de España diferentes dependiendo de nuestro bolsillo, de nuestras vidas o de lo que entendemos por Constitución y por derecho. Y vamos, por ejemplo, a casos prácticos. Creo, para empezar, por el más grave. La semana pasada, cinco crímenes machistas. ¿Alguna asociación emitió algún comunicado, aún cuando uno de los agresores fue absuelto por un juez? Ninguna. Hay muchas maneras de romper el Estado de Derecho, como cuando este es usado por maltratadores que encuentran salvación en sentencias ante sus delitos. O cuando hay sentencias que dejan desprotegidas a las mujeres y rompen el artículo catorce o quince con el derecho a la igualdad o a la vida. Les preocupa con la amnistía que otros políticos puedan ver que si delinquen no les pasará nada, pero es que claro, hay maltratadores que sin necesidad de amnistía son condenados y no los detienen o ni siquiera son condenados, y luego pueden matar a sus parejas.

Por poner más casos prácticos, también se rompe la igualdad o el Estado de Derecho cuando hemos visto a corruptos salvarse. A veces porque, oh casualidad, no había pruebas suficientes, había interpretaciones al menos cuestionables o los delitos habían prescrito. O también se rompe cuando la ciudadanía quiere ejercer o defender sus derechos al trabajo, a la salud, a la dependencia, al aborto, a la vivienda frente a fondos buitres que los desahucian... pero no se garantizan.

Revisando el último barómetro del CIS, las mayores preocupaciones de la ciudadanía son la economía, la sanidad, el empleo o el paro... problemas más relacionados con derechos, y estas asociaciones no lanzan comunicados. Y que conste que bastante sufren quienes desde dentro de la justicia sí trabajan para defender con propiedad la Constitución y las leyes pero se encuentran en su entorno laboral actuaciones o manifestaciones corporativistas que les llevan a un campo de batalla de desgaste.

No sé yo si los que se han pasado también estos días con la idea de dictadura y de gobierno ilegítimo están hoy, día 6, para hablar de una Constitución que explica las Cortes y el derecho de sufragio que justo deslegitiman si no va con su interés. No sé si hoy es el día más adecuado para que hablen quienes siguen aferrados tras cinco años al Consejo General del Poder Judicial por no renovarse, incumpliendo la Constitución. No sé si hoy es el día más apropiado para hablar de ruptura del Estado de Derecho, cuando con el discurso que ahora escuchamos se cuestiona al poder ejecutivo y legislativo, sabiendo que las leyes se aprueban por mayoría en un parlamento y la justicia tiene la obligación de aplicarlas.

Hay muchas maneras de que se rompa España sin que quienes están en los poderes de este país se hayan alterado lo más mínimo. España se rompe cuando una mujer que denunció violencia de género es asesinada y la justicia no le protegió. España se rompe cuando la mitad de la población sigue sufriendo discriminación. España se rompe también cuando se pacta con partidos que quieren derogar leyes sociales. España se rompe cuando muere alguien cuyos derechos fundamentales no han sido respetados. España se rompe cuando su ciudadanía pide amparo y protección a una justicia que no le responde.

España y su Estado de Derecho se rompe, y pierde prestigio e independencia, cuando una justicia habla más de política que de derechos del pueblo. Hay quienes aprovechamos este día para decir que la Constitución está para cumplirla en todos sus artículos siempre. Porque no hay nada que atente más al "Estado de Derecho" que dejar derechos en papel mojado. Menos palabras y más coherencia.