Qué bien ladra Perro Sánchez

El baño de realidad que le dio Pedro Sánchez al presidente del PP europeo el miércoles en Estrasburgo fue de esos que dan gustito, que generan orgullo, que se viven como golazos, como un torneo ganado después de muchas derrotas, solo que hay mucho más en juego.

La amenaza de los populares patrios de llamar a su hermano mayor europeo, para que los defienda en el patio por haber perdido el partido, se desinfló de golpe como un suflé cuando abres la puerta del horno.

Señores de derechas patrios y comunitarios, mientras se sigan aliando con la extrema derecha sus acusaciones sobre poner en peligro la democracia y los derechos se les van a desinflar todo el tiempo del mismo modo.

A Manfred Weber, Pedro Sánchez le ganó con este discurso: "He escuchado en este debate afirmaciones erróneas y maliciosas sobre la calidad democrática y el estado de derecho en mí país. Afirmaciones que evidente

mente no puedo dejar pasar no porque me ofendan a mí y a los 48 millones de españoles, sino porque son rotundamente falsas. [...] La amenaza real para la democracia es el avance de la ultraderecha y la irresponsabilidad de las derechas tradicionales, que les están abriendo la puerta a los gobiernos de coalición y están haciendo suyas muchas de las ideas ultras. [...] Ésa es la amenaza que se cierne sobre el proyecto europeo. Ese tándem reaccionario debilita, señor Weber, el proyecto europeo. Es el que está erosionando las democracias, el que está ilegalizando partidos políticos, el que ataca la separación de poderes, el que silencia los medios de comunicación críticos, al tiempo que socavan el proyecto europeo, frenan la transición ecológica y ponen en jaque los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, como está ocurriendo en España. [...] ¿Qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el PP en los cinco gobiernos autonómicos y en los 135 municipios que gobiernan? ¿Sabe usted que le están bajando los impuestos a las grandes fortunas mientras están recortando derechos públicos? ¿Sabe que están eliminando las políticas y recortando los fondos públicos destinados a combatir la violencia de género? ¿Sabe que están frenando el despegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas a la dictadura franquista? ¿Ése sería también su plan para Alemania? ¿Devolver a las calles y plazas de Berlín los nombres de los líderes del III Reich?".

Lo pongo casi entero porque lo leo y se me vuelve a poner el vello de punta. La guerra cultural en la que estamos es la misma que está sufriendo Europa con peores resultados. Aquí, por ahora, los hemos parado. Ser líderes en esto, teniendo presente nuestra historia, es maravilloso –y me quedo corta–. Pedro Sánchez estuvo soberbio y hay que reconocerlo. Y, sin embargo, después de los discursos hay que fiscalizar los hechos, porque esta guerra no se va a ganar solo con palabras.

Así que llamé a Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para que me pusiera al día.

1–El ex valle de los Caídos tiene nombre nuevo pero el mismo significado. Sacaron a Franco pero todo lo suyo quedó en su sitio. Continúa en manos de los Benedictinos, a pesar de que el convenio con ellos expiró en octubre de 2020 y ni se ha renovado ni se les ha echado. No hay ni una placa que explique qué es y qué significa ese monumento al terror. El escudo de Franco sigue en todos los bancos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ofreció 30.000 trípticos informativos para quien quisiera, además de verlo, irse informado, y fueron rechazados. La hospedería sigue siendo un negocio explotado por esta orden religiosa alojando a los más ultras. Por allí pasan los kikos, Jorge Fernández Díaz y la embajadora de Hungría, que sepamos. En la librería del valle el único libro sobre la guerra civil que hay es de Pérez Reverte. Inexplicablemente no venden, por ejemplo, las memorias de Nicolás Sánchez Albornoz, publicadas por Anagrama, que hizo trabajos forzosos en el valle y se fugó a Argentina donde estuvo muchos años exiliado. Su delito: pintar en una fachada de la Complu en 1947 "¡Viva la universidad libre!"

2–El Arco del Triunfo de Moncloa, que es de la Universidad Complutense, podría pasar a manos del Ayuntamiento de Madrid, según las informaciones publicadas. Almeida quiere restaurarlo y darle uso como espacio cultural. Este otro monumento está dedicado a los vencedores de la guerra civil y todas sus inscripciones lo subrayan:

–MCMXXXVI-MCMXXXIX

(1936-1939)

–ARMIS HIC VICTRICIBVS

MENS IVGITER VICTVRA

MONVMENTVM HOC

(A los ejércitos aquí victoriosos,

la inteligencia, que siempre es vencedora,

dedicó este monumento.)

Muchos son partidarios de desmontarlo porque es una ignominia que súper incumple la ley de memoria histórica y de memoria democrática. Su única función fue y es humillar a los perdedores. Que no tenga ni una placa que cuente que es el fruto de un golpe de estado apoyado por los genocidas Hitler y Mussolini y de una dictadura que duró casi cuarenta años es un insulto a todos los que sufrieron aquella guerra y a nuestras leyes y a nuestro Gobierno, que no solo lo permite sino que lo bendice pasando por ahí, de camino a Moncloa, cada día.

3– En la facultad de Filosofía y Letras de la Complutense sigue estando el homenaje en mármol a los caídos nacionales y no hay ningún homenaje a los otros caídos que defendieron la legalidad y lo votado por los españoles. En esa misma facultad Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel Lamana pintaron aquella pintada y, aunque todavía se ven sus restos porque la hicieron tan bien que no consiguieron borrarla, no hay ninguna placa, ningún mármol, nada que cuente esa historia de lucha para que la universidad sea tan libre como es ahora.

Y solo pongo tres ejemplos porque son suficientes para ilustrar el gran incumplimiento en la aplicación de una ley que ahora es fundamental en la legitimidad de Pedro Sánchez para liderar la lucha política europea contra la ultraderecha.

Cuidado con seguir utilizando la memoria a conveniencia o cuidado con la cobardía a la hora de aplicarla. ¿Por qué, si no, su gestión ha cambiado tres veces de cartera, una en cada uno de sus gobiernos? Primero fue de Justicia, porque Naciones Unidas se lo estaba pidiendo; después de Presidencia ¿porque venían elecciones generales? y ahora, de Política Territorial, ¿porque vienen autonómicas? ¿Por qué en la red social Twitter, ahora llamada X, en el perfil de este nuevo gran ministerio (el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática), la única palabra que no sale es memoria? ¿Será posible que hayan convertido a M. en esto?

Sea valiente, Presidente, haga realidad del todo su discurso sobre algo tan crucial en este momento. Deje de guardarse ases en la manga con este asunto.

Y ya que me pongo, sea valiente, usted también, Yolanda Díaz, y apriete en este sentido. La memoria siempre fue necesaria, pero ahora se volvió imprescindible para que lo que dicen sobre ella no sean solo ladridos bonitos.