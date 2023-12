Quienes piensan sobre el feminismo como Carmen Maura

Este no es un artículo contra Carmen Maura, porque no es la única que dice algo así. Y cada cual tiene la libertad de pensar lo que quiera. Incluso cualquiera de las feministas que debaten sobre el movimiento y si se hacen cosas bien o mal. Pero una cosa es el movimiento y otra la información. Esto es solo es una reflexión del éxito de determinadas opiniones cuando no hay ni un argumento sólido que las respalde.

Hace días, Carmen Maura era entrevistada por Mercedes Milá. Allí, mencionó su vida tan dura como mujer. Yo ya la recordaba de un programa, de Imprescindibles, cuando contó que por decidir ser actriz su entonces pareja le decía: "Eres muy vieja para empezar, no te pienso ayudar, no te va a ayudar nadie. Acabarás loca, tirándote delante de un camión...". Luego, narraba cómo su primer marido le quitó la custodia de sus dos hijos y el trauma que supuso para ella. Y cómo una posterior pareja la dejó en la ruina. Es decir, relataba violencia psicológica, vicaria y económica por ser mujer y querer decidir por sí misma.

Con toda esta base, ahora, en el programa de Milá, Maura compartió esta reflexión: "Hay una cosa que no me gusta: nos están tomando manía los chicos, en general. Este feminismo de ahora, atacando a los hombres, no me parece buena política. (...) Yo es que conozco casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia que no era cierta".

¿Por qué pasa esto?

¿Por qué pasa esto? Sí, puedes haber sido una víctima del machismo pero no verlo, o no querer admitirlo. Puedes pensar que el feminismo tiene que ver sólo con hacer lo que una quiere, o con evolucionar en la profesión. O pensar que, lo que ocurrió en tu vida, no tiene nada que ver con una estructura sino que fue mala suerte, un accidente. Estas interpretaciones pasan. De la misma manera que me he encontrado víctimas que solo reconocen su caso de violencia y niegan el de otras porque no coincide con su historia. Porque no ven la estructura, sino una mera casualidad.

Yo, como Carmen Maura, hay cosas que no me gustan. Pero otras. No me gusta que se hable de feminismo sin saber porque daña a lo único que salva a las mujeres. No me gusta escuchar dinámicas de estigmatización que ya se hacían con las sufragistas. No me gusta que si hay unos hombres molestos se nos dirija a nosotras la responsabilidad y no a ellos, que tienen mucho trabajo emocional aún por hacer. No me gusta que casos de posible violencia doméstica, con cifras residuales, se equiparen a los de violencia de género. En fin, es peligroso convertir los argumentos negacionistas en lo común.

"Parece que las mujeres se pasan el día denunciando cuando el 80% tiene miedo de hacerlo"

Ya vale, de verdad. Ya. Que no hay ni una sola ley feminista anticonstitucional. Que no hay ni una sola ley feminista que afecte a la presunción de inocencia ni vaya en contra de derechos humanos. Que parece que las mujeres se pasan el día denunciando por todo cuando el 80% tiene miedo de hacerlo. Que lo de las denuncias falsas está hasta negado por el Consejo General del Poder Judicial. Que es muy fuerte que aún se siga sin comprender que son violencias que ocurren en la privacidad y que, por falta de pruebas, hay casos que se archivan. Que a ellos les ampara tanto el Estado de Derecho al punto de que hay culpables en la calle y son ellas las que tienen que huir a casas de acogida. Que no hay ni un solo informe de Naciones Unidas en contra de los avances feministas. Que lo único que existe son informes de Naciones Unidas alertando del papel de la justicia y de la violencia institucional contra las mujeres. Y ojo, que España ya tiene sentencias por ello.

¿Por qué Maura piensa así? Hay quien dice el clásico de que esto viene de las blancas "burguesas". Es como la simplificación de pensar que si eres de clase obrera vas a votar a la izquierda y no a Vox. Pues no. Ojalá fuera tan fácil. Ella no es la única. Porque el "yo conozco a un hombre condenado por denuncia falsa" lo escucho en mujeres con dinero y sin dinero, blancas y no blancas. Ya es casualidad que ese 0,01% de denuncias falsas lo conozca todo el mundo pero a las víctimas, muy pocas. Esto es solo la negación de que en tu entorno pueda ocurrir. La necesidad de ser admitida, validada y reconocida en un mundo de hombres donde hay que sobrevivir. Madres, hermanas, amigas defendiendo a agresores, incluso condenados, hay muchas, y de toda clase social. Y mujeres que se enamoran de maltratadores y niegan que estos lo sean para no perder esa relación, también. Quizás lo que deben pensar quienes opinan como Maura es por qué dan pasos atrás, que hasta a veces termino por escuchar a hombres más feministas que las propias mujeres.

Yo, comprensión con las víctimas tengo toda, hasta del por qué pueden decir algo así. Pero en esas palabras hay algo más. Una desinformación tremenda frente a un problema social urgente . Y opinar sin información afecta a otras víctimas. Dice Maura, como muchos otros eso de "quiero que seamos iguales, no que seamos más". Lo único en lo que somos más las mujeres es en número de asesinadas, de violadas, y de desigualdades. Menuda igualdad. Qué triunfo.