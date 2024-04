Arranca la campaña contra el abolicionismo de la prostitución

Si algo ha tenido esta Semana Santa ha sido una intensa campaña, sin cesar, en contra de la abolición de la prostitución. ¿La percha para esas reflexiones? La propuesta del PSOE para castigar el proxenetismo en todas sus formas. Y así hemos tenido de todo. Representantes políticas, periodistas, abogados y cualquiera que pasaba por la red para lapidar al abolicionismo, de paso. Y habrá que responder ante las mentiras, medias verdades y mitos que repiten en bucle porque parece que no tienen más argumentos.

"El abolicionismo del PSOE..." . Para empezar el abolicionismo no es propiedad del PSOE. Es la base de la agenda feminista desde que empezó. Un poco de historia, que ni una sufragista y ni una mujer de izquierdas en la República, ni siquiera las anarquistas de Mujeres Libres, apoyaron jamás la prostitución. Es bastante irresponsable hacer una campaña contra el abolicionismo basada solo en lo que haga o deje de hacer el PSOE. Hay compañeras del movimiento feminista que llevan años con una propuesta de ley integral abolicionista, la LOASP. Pero parece que no interesa escucharlas.

"La ley del PSOE es solo de tres páginas" , se quejaban estos días algunos del sector político y jurídico. Quienes dicen esto saben que el PSOE no plantea una ley integral amplia, como la ley de libertad sexual o la ley trans. No, porque resulta que estamos en una nueva legislatura, a 2024, y las mujeres prostituidas se han quedado las últimas, como siempre pasa. Y quienes dicen lo de las tres páginas saben, insisto, que no es una ley integral sino una "proposición" de ley para "reformar el Código Penal de 1995". Se entiende fácil. El resto es querer liarla. Entre otras cosas porque, además, quienes tienen responsabilidades políticas o quienes son periodistas y se documentan saben que esto no es lo único que dice el PSOE que realizará y que se articulará con más medidas como la Ley de Trata, el Plan Camino, medidas educativas complementarias o el abordaje de la pornografía en infancia y adolescencia. Que no sabemos cómo resultará pero que no es una única ley de tres paginitas como se ha dicho.

"El paternalismo de las feministas hacia las que se quieren prostituir libremente". Otra vez la trampa de querer enfrentar a mujeres contra mujeres. Otra vez con vender la idea de que abolición es prohibición, que saben que no lo es. Otra vez con personalizar en un caso la "supuesta" libertad mientras no se dice nada de las explotadas. Otra vez sin comprender que el feminismo no cuestiona decisiones individuales sino colectivas y los motivos tras ellas. Mientras, proxenetas y puteros se ríen viendo que no se les cuestiona a ellos. ¿Paternalismo? ¿Paternalismo de qué? El abolicionismo trabaja desde la base de los derechos humanos de las mujeres. ¿También era paternalismo la abolición de la esclavitud? ¿O vais a ir a Naciones Unidas también para decir que todos los derechos que protegen nuestra dignidad como seres humanos son actitudes paternalistas? ¿Es paternalismo que esté prohibido vender nuestros ojos o nuestros riñones? ¿Hasta dónde se va a llegar?