Tendrás que hacerte futbolista para seguir viviendo en tu ciudad

Qué más da que estemos en la segunda o tercera semana del mes y tengamos que apretarnos el cinturón para soportar con fiereza hasta que nos ingresen la nómina o lo que cada uno cobre, pues vamos a pagar los mismos impuestos (¡o incluso más!) que un jugador de fútbol con unos ingresos estimados de más de 100 millones al año; qué más da que no podamos pagar el alquiler o consideremos comer cinco veces al día un lujo para peña que no se muerde las uñas, si la abundancia es una mentalidad y podemos convencernos de poseer una fortuna millonaria ahora que vamos a aportar al Estado el mismo porcentaje de nuestros ingresos que Mbappé.

Los más veteranos de la sala seguramente se acuerden de la denominada Ley Beckham, una reforma fiscal hecha a medida del jugador inglés, allá por el 2005, que regalaba un régimen especial a todos los ricos de capital extranjero (aunque estuviera hecha para el astro madridista, podía aprovecharse de ella cualquier renta superior a 60.000 euros) que les limitaba a pagar un 24% de IRPF independientemente de lo que ganasen, fueran 10 o 100 o 1.000 millones de euros.

Como la infamia es una cosa que no solo gusta mucho, sino que en Madrid es deporte nacional, Isabel Díaz Ayuso estaría tanteando, según han adelantado ya varios diarios como El Nacional o Mundo Deportivo, rescatar del olvido esta ley ante la posible llegada al Real Madrid del francés Kylian Mbappé, lo que le permitiría pagar exactamente el mismo IRPF autonómico que una trabajadora que gana 20.000 euros brutos al año.

La regencia de Madrid es como el dolor de huesos: cuando crees que ha tocado fondo, descubres que puede ir a peor; cuando crees que no existe ni una sola barrera o límite sin violar, o una infamia más por cometer en perjuicio de quienes buscamos sobrevivir en esta ciudad de casas viejas y cielos morados, descubres que nuestro gobierno regional encuentra otra forma más de triturar y humillar a los que no tenemos apellidos alemanes o apadrinamientos en palcos a tres metros sobre el césped; y digo humillar, sí, porque este interés por los forrados y olvido por los pobres no es un mero error: es un mensaje, uno que dice que te pires de aquí si no tienes dinero.

Cuando me topo con un artista nuevo, un cantante o escritor o lo que sea que está empezando y ya tiene su discretita masa de fans, una de las primeras preguntas que me hago es si ya le da para vivir de su trabajo; sin embargo, ahora ya no tendré que hacerme nunca más esta pregunta, pues como estará pagando el mismo IRPF autonómico que uno de los deportistas con más dinero del mundo, daré por hecho que la cosa le va rodada (quién se atreve ahora a decir que en Madrid hay desigualdad, ¿eh?).

Ahora nadie se podrá quejar de que en este sitio no se hace nada en pro de sus habitantes o que nuestra regencia se limita a aplaudir mientras patina sobre monociclos al ver cómo ni Cristo puede permitirse pagar un alquiler, pues el gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrá lucir, orgullosísimo y con el pecho hinchado, que te está dando una respuesta a ti, pequeño mortal que ya no sabe cómo tirar para adelante: que te conviertas en un futbolista multimillonario si quieres seguir viviendo en tu ciudad.