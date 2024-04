Diligencia debida, nada que celebrar

Si algo nos enseñan los cuatro años que han transcurrido desde el estallido de la pandemia es que, técnicamente, todo se puede hacer. Desde la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta las modificaciones presupuestarias sobrevenidas para aumentar el gasto militar, cada vez que los Estados europeos han querido saltarse las normas de la Unión para rescatar a las oligarquías empresariales, lo han hecho sin mayores miramientos. Que no nos digan que no se pueden poner los derechos humanos, como mínimo, al mismo nivel que los derechos (negocios) del poder corporativo. Si no se hace, es porque no hay voluntad política. Y no podemos esperar que eso vaya a darse sin presión ni articulación social. Con las luchas de las personas, comunidades y pueblos que defienden sus territorios frente al poder corporativo, toca seguir construyendo propuestas alternativas y redes trasnacionales contrahegemónicas que exijan y hagan efectivos los derechos de las mayorías sociales