Es tiempo de mujeres

"La mujer está obligada a tomar la libertad si no se la dan", dijo Federica Montseny, la primera mujer en ponerse al frente de un ministerio en España durante la II República. Montseny lo tenía claro: pese a las contradicciones que le planteaba, entró a formar parte del Ejecutivo en un momento en el que se necesitaba unidad y compromiso. Y lo hizo para plantear medidas revolucionarias, como la primera ley de aborto de España. Cuando pienso en ella o Dolores Ibarruri, pienso en aquellas mujeres que dieron un paso adelante por todas las que hemos venido detrás. En esas luchadoras que se pusieron en primera fila, donde no eran bienvenidas, con el objetivo de cambiar los marcos y paradigmas. Su determinación no fue nunca la de entrar a formar parte de los poderosos, si no la de cambiar cómo se ejerce el poder. La batalla nunca ha sido individual, sino radicalmente colectiva, no como un gesto de generosidad, sino como una acción política necesaria.

En esta Europa rehén de los fantasmas reaccionarios -también España, pese a que el Gobierno de coalición haya demostrado que se puede y se debe legislar para avanzar en derechos para la mayoría social- hace más falta que nunca una izquierda transformadora fuerte que rompa con los paradigmas y diseñe un nuevo modo de hacer política. Izquierda Unida puede y debe ser un actor de cambio, para imaginar y practicar estos nuevos horizontes. Para hacerlo necesitamos una organización cohesionada, unida, que dialogue con las fuerzas hermanas, y que al mismo tiempo sea capaz de acoger a nuevas luchadoras y luchadores, una organización que sepa tejer alianzas desde su autonomía. Por eso formo parte con orgullo de la candidatura "Arriba las que luchan", encabezada por Sira Rego. Porque es una propuesta de futuro. De un futuro capaz de proyectar, desde el orgullo de la memoria de las luchas antifascistas, obreras y feministas, cuidando el presente.

Sira es hoy la primera ministra de Juventud e Infancia de España. En apenas seis meses ha abierto debates fundamentales para reforzar la participación política de nuestros jóvenes, nuestro futuro, a partir también de los 16 años. Pero ante todo es una militante de IU. Una persona comprometida con el hilo rojo que ha definido los 38 años de nuestra organización. Una militante que ha entendido bien que ese hilo tiene que entrelazarse con el violeta del feminismo, el verde del ecologismo y el blanco de la paz, fundamental contra el genocidio en Gaza.

Una militante valiente que va aceptando los retos y las responsabilidades que en cada momento se requieren, nunca ha sido fácil para las mujeres liderar y mucho menos alcanzar los liderazgos, sobre todo si al contrario que las herederas nos alzamos rebeldes.

Permítanme hacer una pausa aquí para hablar desde mi experiencia. Como Coordinadora de la segunda federación más grande de Izquierda Unida, la del País Valencià, EUPV, he vivido también las dificultades que enfrentamos las mujeres a la hora de abrir camino. Ocupar uno de esos espacios que tradicionalmente han ocupado los hombres, en todos los ámbitos, en todos, tiene un coste. Para empezar determinadas cualidades como la vehemencia, la determinación, la asertividad y la seguridad son valoradas muy positivamente en los hombres, pero se perciben muy negativamente en las mujeres.

Las mujeres parece que tengamos que caminar por un hilo fino imposible que no permite mostrar contundencia, pero tampoco debilidad, porque ambas cosas ponen en cuestión a las mujeres. A las mujeres siempre se nos exige el doble, o el triple, porque tenemos que demostrar que nos los mereceremos, porque históricamente los puestos de responsabilidad han correspondido a los hombres mientras nosotras estábamos relegadas al ámbito privado de los cuidados. Porque al hombre la valía se le presume, la mujer ha de demostrarla.

Y seamos sinceras, la autoridad en una mujer no se acepta de igual manera, aunque es indudable que hay muchos hombres, compañeros, que son grandes aliados en el camino hacía la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, existe un alto porcentaje que la cuestiona, que la percibe como una amenaza a su masculinidad, tristemente los hay que no la soportan y esa es una carga añadida a nuestra pesada mochila. Determinadas decisiones que jamás se cuestionarían a un hombre pueden desatar cruzadas si las toma una mujer, porque no olvidemos queridas que algunos nos consideran de prestado en nuestros puestos y que algunos hombres han confundido nuestra capacidad de trabajar en equipo como una debilidad o lo que es peor con pensar que eran ellos los que realmente estaban al mando.

En los 38 años de vida de EUPV hemos tenido tres coordinadores y tres coordinadoras, 50% de paridad, creo que somos la única federación, en muchas otras ni tan siquiera ha habido una, en IU tampoco, creo que no es una cuestión menor ir rompiendo techos de cristal que a veces parecen de cemento, aquí ya hace más de 20 años que lo hicimos.

En los muchos años que llevo en política me ha correspondido a veces proponer a compañeros y compañeras para puesto de responsabilidad, la autoexigencia de las mujeres a la hora de aceptar suele ser más elevada porque todos lo espacios son un reflejo en mayor o menor medida de la sociedad y las mujeres somos conscientes de las dificultades con las que nos encontramos, por ello creo que las mujeres, que somos el 50% de la población, tenemos que dar pasos hacía adelante para que con ellos pueda avanzar la sociedad.

Por todo ello considero a la compañera Sira una mujer valiente para avanzar en todo lo que ha sido y es bandera de IU, nuestra organización siempre ha sido pionera en la radicalidad democrática, las decisiones colectivas, las listas cremallera... y en la defensa de los valores democráticos, la justicia social, la paz, el feminismo...

El feminismo no es algo que simplemente se escribe en los papeles, como dijo la propia Sira, el feminismo es una forma de vivir, de construir, de trabajar... es indudable que hemos avanzado en igualdad, pero también es cierto que estamos a años luz de tener las mismas oportunidades y los mismos derechos efectivos. El alcance de las dificultades y los obstáculos, los visibles y los invisibles, los conocemos las que los padecemos, hace poco el CIS publicaba una encuesta que reflejaba que las mujeres cada vez eran más de izquierdas y los hombres más conservadores, quizás las mujeres cada vez son más conscientes de la necesidad de la igualdad efectiva y ellos de que quieren mantener sus privilegios.

La falta de referentes femeninos para las mujeres ha mermado nuestro empoderamiento, no hemos crecido visualizando mujeres en puestos de máxima responsabilidad, ni en la política, ni en la economía, ni en la ciencia... Quizás algunas por lo menos teníamos a Dolores, muchas rebeldes mirábamos hacía ella de jóvenes.

Por todas estas razones, y muchas más que son prácticamente objeto de tesis doctoral, pienso que es el momento de tener una coordinadora al frente de IU, no hemos tenido ninguna como ya comenté, ni tan siquiera apenas candidatas (yo solo recuerdo una hace muchos años).

Y pese al cariño y respeto al resto de compañeros candidatos, espero que nuestra próxima coordinadora sea Sira, compañera que ha demostrado sobradamente su capacidad y su valía.