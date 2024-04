Catorce notas sobre el ataque de Israel al consulado iraní en Siria y sus consecuencias

Volar las embajadas de Israel por el mundo, empezando por la vecina República de Azerbaiyán (considerada por Teherán una base militar israelí), es lo que exigen los halcones de la Teocracia Chiíta (TCHI) a Ali Jamenei, mientras las voces moderadas le advierten de la trampa tendida por Benjamín Netanyahu a Irán, con el inesperado ataque a la embajada islámica en Siria, el 1 de abril. El impacto de la acción ha sido comparado con la que acabó con la vida de Qasem Soleimani (el hombre más poderoso de Irán) en Irak en enero de 2020 por el gobierno de Donald Trump.

En el ataque han muerto 16 hombres, vinculados con las Fuerzas de Qods, rama exterior de los Guardianes de la Revolución Islámica (GRI), entre ellos el General Mohammad Reza Zahedi, y varios comandantes de los grupos paramilitares del Hezbolá libanés, el Kataeb iraquí, y el Fatemiyun sirio. Nadie aun ha revelado cómo y de quién el Mossad recibió el chivatazo sobre esta reunión secreta.

Dos días antes, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, visitó Irán para recibir de Jamenei el consejo de "continuar la lucha contra Israel hasta el final" , sin precisar el cómo, y si el objetivo es paz y justicia para los palestinos o hacerse con la mezquita de Al Aqsa, expulsando a los judíos del Monte de Templo, con la ayuda de Dios. Lo curioso es que el mismo Haniyeh cuando está en Qatar discute los términos del alto el fuego con Israel.

Dos días después, Israel asesina a otros siete cooperantes cuando repartían alimentos entre los habitantes del campo de extermino de Gaza , elevando a cerca de 200 el número de cooperantes masacrados, mientras 500.000 de palestinos se encuentran en el corredor de la muerte por hambre, aun sin poder dar un entierro digno a los 33.000 ya ejecutados, casi la mitad niños.

Israel niega que haya vulnerado la inmunidad del consulado iraní, argumentando que la sede diplomática estaba siendo utilizada para atacar a su país. Aunque no dice nada sobre vulnerar la soberanía de Siria, un día sí y otro también. Para los "estrategas" de la TCHI, Siria es "la primera línea de resistencia" contra Israel, ¡a pesar de que alberga 14 bases militares de EEUU!

Un consulado no es el "territorio" de un país, e Israel con este ataque no ha cruzado ninguna "línea roja", como afirman los ultras de la TCHI, que no haya hecho durante los diez años que lleva atacando los sitios militares iraníes en el propio suelo del país: ha incendiando sus centrales nucleares, ha asesinando a sus científicos a plena luz del día en las calles concurridas de Teherán, mientras los ayatolás y sus militares han mirado para otro lado, o han estado ocupados en perseguir a las mujeres por "mal-velo", a los adolescentes por bailar en las azoteas, o en colgar del punto más alto de las grúas a los mejores hijos de esta nación para que nadie se pudiera escapar de su dantesc a pedagogía del terror . No sorprende que, dos días después de este magnicidio, y mientras el cambio de euro al rial se disparaba un 40% respecto a hace dos meses, alcanzando la escandalosa cifra de 670.000 riales, Jamenei pidiera a los GRI (creados exclusivamente para proteger a la teocracia , mientras Artesh, el ejercito clásico, es el encargado de defender las fronteras del país) actuar con más contundencia contra las impresionantes mujeres iraníes que ya han quemado sus velo-esvástica en las hogueras a pesar de enfrentarse con penas de cárcel, latigazo y la muerte. Militarizar las calles no es por el velo , es para enfrentarse a las protestas de la clase trabajadora, que en un 85% ya vive bajo el umbral de la pobreza, en uno de los países más ricos del planeta. Las dos teocracias fascistas de Israel y de Irán necesitan un enemigo exterior para justificar su existencia y aplastar a sus críticos.

Israel ha pasado a la Doctrina Pulpo, acuñada por el ex ministro Naftali Bennett, que afirmaba que «Ya no jugamos con los tentáculos, con los proxys de Irán: hemos creado una nueva ecuación yendo a por la cabeza ». En 2010, EEUU e Israel crearon y enviaron el virus informático Stuxnet a la central nuclear Natanz, en lo que ha sido l a primera ciberguerra del mundo, inhabilitando todas sus instalaciones. En febrero pasado, "alguien" saboteó el gaseoducto norte-Sur de Irán con un ciberataque, poniendo en evidencia hasta qué punto un país gobernado por una teocracia totalitaria medieval es vulnerable ante un enemigo del tamaño de Israel.

Hay que distinguir entre las razones egoístas del carnicero de Gaza , capaz de cometer cualquier locura para remendar sus fracasos en cuanto a la liberación de los rehenes en manos de Hamás, y los motivos estratégicos del establishment israelí (y el estadounidense) en ase star un golpe psicológico de tales dimensiones al gobierno de los ayatolás.

No es por casualidad la presencia de un mismo elemento común entre el ataque (nada sorpresivo) d el 7 de octubre de Hamás del que, obviamente, el Mossad tenía más que conocimientos y dejó que sucediera, y el bombardeo de la embajada islámica en Damasco: El primero sucede el mismo día, un sabbat, que los israelíes preparaban la protesta mas grande de la historia del país contra Netanyahu, cuando horas antes los paracaidistas de Hamás caen del Cielo c omo regalo de Dios para salvar a aquel hombre repudiado y a un Israel al borde de la guerra civil.

El segundo sucede, justo, unas horas después de que cien mil israelíes regresaran a las calles, tras seis meses de tregua, para volver a pedir la cabeza del mismo hombre y elecciones anticipadas. El principal beneficiario de la actual situación prebélica vuelve a ser Netanyahu: no habrá elecciones y él seguirá en el poder si hay una guerra con Irán. Y en este caso, todo el establishment israelí, así como EEUU, que consideran a la TCHI la principal amenaza para la exigencia del estado judío (porque los propios ayatolás se han presentado como tal), le apoyarán, con otro razón de peso: El programa nuclear iraní está completamente fuera del control de la ONU, ante la renuncia de Joe Biden a resucitar el acuerdo de Obama-Jamenei, o firmar uno nuevo con Teherán. "En este momento han acumulado suficiente material nuclear para varias armas nucleares, no una", advertía Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, en diciembre pasado, al triplicar Irán la producción de uranio enriquecido al 60 % de pureza. "Eso no significa que tengan un arma nuclear. Así que no han proliferado todavía", añadió para calmar a los israelíes. ¿No fue Netanyahu quien forzó a Trump a romper el acuerdo nuclear, por el que los ayatolás renunciarían a su programa inútil, costoso y peligroso para la nación iraní y el mundo?

Lo que pretende Netanyahu, que ha pasado de matar a los palestinos a asesinar a los militares de la TCHI, es lanzar la pelota sobre el tejado de Jamanei, acabando con su "Paciencia Estratégica", para que declare la guerra a Israel (y por ende, a EEUU). Si se venga atacando a Israel, su búnker será el primer objetivo de la aviación israelí, y en Teherán no quedaría edificios en pie. El ataque al consulado prepara la opinión publica mundial en esta dirección ; y si no lo hace, se convertirá en un cadáver político. "Ir án se reserva el derecho de responder cuando y como consideremos ", frase hecha que repiten las autoridades tras cada atentado de Israel o de EEUU, se ha convertido en un chiste malo.

L os iraníes esperan que la "venganza" suceda en el propio Irán en forma de una mayor represión por parte del régimen. Cuando Trump mató a Soleimani el 3 de enero del 2020 en Irak, cinco días después, los GRI dispararon dos misiles al vuelo 752 de Ukraine International Airlines mientras partía del Aeropuerto Internacional de Teherán con destino a Kiev – Toronto, matando a sus 176 pasajeros, la mayoría iraníes que habían regresado a su país para celebrar el Nourzu con la familia. Las autoridades primero dijeron que había sido obra de EEUU, luego que fue un atentado terrorista, y sólo tras la publicación de las imágenes de los satélites estadounidenses que señalaba el lugar de los disparos en la base de los GRI en el aeropuerto, reconocieron su autoría, echando la culpa a un "lobo solitario" de los GRI: ya habían creado suficiente cortina de humo para que nadie pidiera venganza por la muerte de Soleimani.

El sector ultra de la TCHI ha intentado sabotear la línea de "no guerra" de Jamenei: insiste en la participación del régimen en la mortal acción de Hamás ( a pesar de que Teherán mandó a Hezbolá y el grupo palestino que negaran públicamente la implicación de Irán, o l anzando misiles a Pakistán, -por mera maldad- país armado con bombas nucleares. El Consejo de la Coalición de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas (Shana por sus siglas en persa), acaba de glorificar el papel del General Zahedi en la planificación y ejecución de la Tor menta de Al-Aqsa. En esta línea, el diario saudí Al arabiyah afirma que las Brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamás, en su comunicado sobre el asesinato de Zahedi, ha destacado su papel en el ataque del 7 de octubre, pero la prensa de TCHI, menciona el comunicado sin mencionar tal implicación .

Es uno de los rasgos del chiismo el no tener una jerarquía del poder, ni un "Papa": cada ayatolá tien e potestad de lanzar una fatua para sus seguidores. Estas "fuerzas autónomas" en el seno de los GRI son el principal factor que hace imprevisible este escenario. En los últimos 50 días, y tras un acuerdo entre Biden y Jamenei, los ataques de los paramilitares chiitas de Irak contra las bases militares de EEUU se han parado. Frente esta benevolencia con Israel y EEUU, la prensa crítica pone de relieve la crueldad del régimen islámico con los iraníes: en los últimos 12 meses ha ahorcado a al menos 853 personas, 18 de ellas mujeres. Durante las fiestas de Nouruz, que este año coincidieron con el Ramadán, el régimen detuvo y multó a miles de iraníes por comer en público, y precintó cientos de establecimientos.

No hay que descartar que las dos teocracias abrahámicas, en vez de matarse en una brutal guerra, sacrifiquen al Líbano y a los libaneses para salvarse. La vida de Hasan Nasrallah , líder de Hezbolá, corre peligro. En enero pasado, Israel asesinó al comandante Saleh al-Arouri, y en marzo a Abed Akhsan Naim.

En estos momentos, casi la totalidad de los militares veteranos que dirigían el triangulo de los paramilitares chiítas entre Irak, Siria y Líbano han sido eliminados.

El destino de decenas de millones de personas está en manos de individuos como Biden, Netanyahu y Jamenei. Más inquietante, imposible.