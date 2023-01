Debate ideológico con los que apoyan a la teocracia de Irán por la "geopolítica" (I)

La actual revolución democrática, laica, feminista y federalista iraní para derrocar la Teocracia Islámica (TI) ha puesto nerviosos a los defensores extranjeros de los ayatolás, que la tachan de un "montaje del Occidente para derrocar a un régimen antiimperialista", lo mismo dijeron sobre la gran protesta del marzo de 1979, por decenas de miles de mujeres contra un Jomeini que les declaró por ley Infrahumanas «Untermensch», o del movimiento "Dónde está mi voto" (2009), que dejó miles de víctimas, o de la rebelión de los trabajadores iraníes contra la subida del precio de gasolina (2019), durante la cual la TI asesinó a cerca de 1500 ciudadanos en unos días.

Uno de dos: O la TI, que lleva 42 años en el poder, está protegida por una tropa de dioses, o esta corriente -a la que llamaré "La X" (letra designada por el matemático iraní Omar Jayyam a un valor desconocido)-, menosprecia la capacidad de EEUU y sus aliados para derrocar a unos ayatolás salidos de las madrazas que pensaban llegar a pie y con sus fieles a Bagdad para "recuperar" la Meca y el Jerusalén de los usurpadores no chiitas saudíes e israelíes, y solo con la venia de Alá. A La X se le escapa que este imperialismo ha conseguido, en pocos años, desmontar a la Unión Soviética, gran parte de los países socialistas, Irak, Afganistán, Siria, Libia y Yemen, entre otros destrozos.

La X es un desconcertante sector del "progresismo" que ha podio tejer un inquietante relato para justificar su respaldo a la extremaderecha (de diferentes disfraces), y colarse en las filas de la izquierda mundial. Entre sus "logros" está el romper bruscamente la unidad de los partidos comunistas y obreros en Cuba, el octubre pasado.

Los (no) argumentos de La X respecto a Irán

- "El apoyo de EEUU y la Unión Europea (UE) a las actuales protestas iraníes, son suficientes motivos para condenarlas". En vez de realizar un "análisis concreto y profundo de una situación concreta", la regla de oro de La X consiste en "opóngase usted a lo que declara EEUU y no necesitará y ni conocer el tema sobre el que va a opinar". No tiene en cuenta que los caminos del imperialismo son tan "inescrutables" como los del "Señor", y al igual que la física cuántica descoloca a los que piensan en términos mecanicistas y unidimensionales, como cuando usa la falsa bandera (Israel en Egipto en 1954), o para ocupar el país más estratégico del mundo, Afganistán, afirma que va a la caza de un solo individuo, que alojado en una cueva, sin siquiera disponer de un helicóptero o un móvil, ha puesto en jaque a todo el planeta, y encima consigue que nadie se ría de él.

En el "apoyo" de EEUU y la UE a las protestas en Irán hay dos matices:

a) Reducen esta revolución al velo, para que la alternativa a la TI, ya preparada en Washington, mantenga la estructura del sistema en el próximo régimen, sin respetar los derechos de las mujeres a la igualdad, los trabajadores, pensionistas, las minorías étnicas, y otros sectores de la nación, y que Irán siga en la órbita del capitalismo mundial.

b) Abanderan los "derechos humanos" y no pueden renunciar a "hacer el teatro" de condenar, y solo verbalmente, la represión en Irán (o en Catar, por los emigrantes), sin tomar ninguna medida en contra de un régimen que en solo tres meses ha matado a al menos 500 iraníes (67 de ellos niños) y ha encarcelado y torturado a unos 20.000 manifestantes. España, que ni siquiera ha cerrado el HispanTV, en vez de expulsar al embajador, le invita a la televisión pública, dándole la oportunidad para lavar el monstruoso rosto del único régimen del mundo que ejecuta a menores, y viola a mujeres y hombres presos en nombre de Dios. Ahora, compárenlo con el caso del opositor ruso, Alexey Navalni, y los castigos que impusieron a Rusia por el supuesto envenenamiento de una sola persona. EEUU (hoy) no desea la caída de la TI, por el shock que produciría en los mercados de energía. Sorprende que La X no sospechase el hecho de que Jomeini fuese implantado en Irán, un país vecino de la URSS, desde Francia, un país imperialista. "Occidente" también está "defendiendo" a las mujeres afganas frente a los Talibán, a quienes también colocó en el poder, al tiempo que amenaza a los prehistóricos reyes de Arabia Saudí a que si no se "catarizan", les derrocará, ¡hasta organizó un golpe de Estado contra Tayyeb Erdogan y no precisamente porque fuese el Sultán un antimperialista! Hasta en las mejores familias hay purgas.

- "Vale, la TI es reaccionaria en cuestiones internas, pero está en el bloque progresista que impide el avance de EEUU". La X comete exactamente los mismos errores que los comunistas iraníes entre 1978 y 1981, antes de que reconocer a la TI como la extrema derecha islámica les constara la vida de cientos de militantes. Los ayatolás ni saben lo que significa el término "imperialismo" (incluso en las filas leninistas ya hay discrepancia sobre su definición). ¡Ponga un mapamundi y señale dónde la TI ha conseguido parar a los EEUU, y yo le diré dónde le ha abierto las puertas! Pues, uno de los rasgos de los sistemas totalitarios capitalistas es ser tan anticomunistas como antiliberal: el franquismo, el ejemplo.

- Este bloque "progresista de los desheredados del mundo", que en el imaginario "bipolar" de La X está formado por "Rusia, China, Venezuela, Cuba, Corea del Norte e Irán", no explica cómo Vladimir Putin es el presidente más proisraelí que ha existido en el Kremlin (y que permite los ataques de Israel contra las posiciones de Irán en Siria) o por qué critica a las autoridades europeas por recibir cálidamente al príncipe destripador saudí Mohammad Ben Salman, pero ni analizan las magníficas relaciones del mandatario ruso con este asesino en serie. La TI se acercó a Rusia, en palabras de Ali Velayati, exministro de Exteriores de la TI, porque: "Ese país ya no tiene intención de establecer un gobierno mundial del proletariado". No hay ningún componente socialista en los discursos del gobierno del Sr. Putin, que mira al pasado, buscando modelos para recuperar la "grandeza" de Rusia, hoy indiscutiblemente capitalista.

- Irán debe tener bombas nucleares, para defenderse de Israel, creando el "equilibrio del terror". ¿Soluciones bélicas para los desafíos políticos? La X se deshace en elogios a los logros militares de China y Rusia, apoya la invasión rusa a Ucrania, y desea que la TI fabrique su bomba, la lance sobre Israel y así libere a los palestinos, aunque los únicos seres que sobrevivan en la región fuesen las cucarachas.

Lejos de poder "borrar del mapa a Israel" (propaganda para atraer la simpatía de las frustradas masas "musulmanas"), la TI ha servido como ningún otro régimen en Oriente Próximo para expandir el poder de Israel y EEUU: las bases militares de EEUU se han multiplicado, varios Estados árabes han desaparecido, la "causa palestina" está en coma, e Israel ha extendió su influencia hasta el mismísimo Golfo Pérsico. Los billones de euros derrochados en el absurdo programa nuclear han arruinado al país, y han sido la causa de brutales sanciones económicas contra los iraníes ya empobrecidos, a pesar de que varios ataques cibernéticos israelíes han convertida en cenizas parte de las instalaciones nucleares. ¿De verdad cree que EEUU, Rusia y China permitirán un Irán nuclear?

Cosas extrañas de La X

- En vez de basar su análisis en las realidades, las niega, e incluso miente para vender su análisis. Uno de sus rostros, Thierry Meyssan, director de RedVoltaire, llegó a jurar que la pena de muerte por lapidación en la TI no es más que una patraña del Occidente, a pesar de que el propio Estado Islámico, insiste en las ejecuciones públicas, como método predilecto de la pedagogía del terror.

- Rebaja la lucha antiimperialista a la rivalidad geopolítica entre las potencias mundiales, vaciándola de su inherente naturaleza clasista e internacionalista.

- Señala al neoliberalismo como el mal supremo a luchar, y no al propio capitalismo.

- Centra su enfoque en los Estados, que no en las sociedades y sus clases, y luego los coloca en bloques, de forma arbitraria, como un alineamiento geopolítico.

- Divide el mundo entre "Oriente " y "Occidente" o "Norte" y "Sur", que no entre los oprimidos y opresores.

- Reprocha al pueblo iraní por haberse levantado contra la brutal pobreza y represión que sufre por este pilar del bloque progresista del mundo, en vez de utilizar sus contactos con la TI para aconsejarles que maten y roben menos por el bien de la "geopolítica", y no le ponga más en estas situaciones tan embarazosas como colgar de grúas a chavales veinteañeros iraníes en plena calle. "Los obreros no tienen patria", recuerda El Manifiesto. Por eso cientos de millones de ellos han emigrado a otras tierras en busca de pan (aunque en España, La X, no les pasa la dirección de sindicatos, sino la de los templos para que el Dios doctrinal (que no espiritual) les mantenga a raya.

El propósito de la lucha antiimperialista no es otro que impedir el saqueo de los recursos de una nación por las grandes compañías para destinarlos a la mejora de la vida de los ciudadanos. Y ¿si estos saqueadores son nacionales, como lo son en EEUU o España? A la clase obrera no le importa la nacionalidad, la religión o el sexo de sus explotadores.

Y ahora, el relato "incómodo" de un adulterio

- 1979, de 4 a 7 de enero. Durante la conferencia de los G4 en Guadalupe (Caribe), Jimmy Carter, Helmut Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing y James Callaghan dieron por acabado al Sha, e invitaron a Ruhollah Jomeini exiliado en Irak a Francia para firmar un pacto entre diablos. Le colocarán en el poder y abortarán la revolución democrática iraní, llamándola "islámica", a cambio de que el clérigo que ni era ayatolá acabase con los comunistas iraníes y contribuyera a la lucha contra la URSS, Irak y el gobierno marxista de Afganistán.

- 1985. Ronald Reagan vende en secreto armas a Jomeini, en guerra contra Irak, y envía su dinero al grupo terrorista "la Contra" en Nicaragua.

- 1986: El asesor de seguridad nacional de EEUU, Robert McFarlane, es recibido en Teherán, ocultado al pueblo iraní, mientras Mehdi Nejad, adjunto de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes Islámicos (CGI) fue recibido en la Casa Blanca (más bien, en sus sótanos).

- 1992. Unos 5000 miembros del CGI y sus mercenarios afganos, chechenos, yemeníes, y libaneses, llegan a Bosnia para luchar, en el mismo bando que la OTAN y Al Qaeda, contra los "serbios comunistas" cometiendo barbaridades, con el único fin de rivalizar con los saudíes. Una vez desintegrada Yugoslavia, se ponen a construir mezquitas contra la herencia socialista-atea de Tito.

- 2001. Hoissein Mousavian miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán revela la cooperación por "intereses comunes" entre EEUU y la TI en derrocar a Talibán afganos, que además habían matado a 15 diplomáticos chiitas de la TI. El exembajador de EEUU en Kabul Ryan Crocker cuenta cómo recibió del enviado de la Fuerza Quds (rama exterior del CGI), el mapa de la localización de los talibanes en todo Afganistán. Y luego, una lluvia de bombas cayó sobre millones de los civiles afganos, daños colaterales de infames intereses de unos y otros. Y una vez que la OTAN ocupó Afganistán, la TI abrió una oficina para los Talibán en la ciudad de Mashhad (lo mismo hizo Qatar, al ladito de la base militar de EEUU de Al Udeid).

- La TI coopera con EEUU cristiano en derrocar a su bestia negra Sadam Husein musulmán, autorizando el vuelo de los cazas del imperialismo por su espacio aéreo. Ali Jamenei en su discurso del 1 de abril de 2005 justificó esta cooperación por la "seguridad de Irak": ¿de su gente o de los dirigentes chiitas que, al igual que en Irán, pactaron con EEUU el brutal fin de Sadam "sunnita"?

- 2020. Ghasem Soleimani que fue asesinado en 2020 por Donald Trump a petición de Israel, fue coordinador de las operaciones de la TI con el Pentágono en Siria, Afganistán e Irak, bajo el pretexto de la supuesta lucha contra el Daesh. Según Haaretz, Barak Obama saboteó el plan israelí para matarlo en 2017, avisando a las autoridades de la TI. ¿Por qué lo hizo?

Y en 2022, con el fin de no empeorar las relaciones con EEUU, una TI sin coraje a defender sus negocios y alianzas, primero mintió, negando haber vendido drones a Rusia. Ante las evidencias, lo admitió, pero volvió a mentir: que fueron ventas antes de la guerra con Ucrania. Al final criticó a Rusia por haber revelado su secreto. Ahora, la OTAN amenaza a Irán, al pueblo, que no a los patosos mercaderes de armas de la TI.

Continuará...