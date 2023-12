Los unicornios de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo se ha quedado corto. Recuperar para las portavocías del Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo y Rafa Hernando es reconocer que no tienes capacidad para renovar y bestializar aun más el partido y su discurso. Era necesario y urgente buscar rabia nueva que hiciera pronta sangre al enemigo, en plan por ejemplo Lucas Burgueño, paradigma de la nueva derecha que putodefenderá a España.

Burgueño lo tiene todo para ser portavoz del PP. Si ya demostró talento dialogante al liarse a voces con Óscar Puente en un AVE, en el Congreso sería una prima donna capaz de hacer madrugar a Santi Abascal. También llenaría el hueco dejado por Marcial Dorado en el corazoncito de Feijóo, pues Burgueño difundió un vídeo preparándose una raya de coca en directo y asegurando que era camello de medio centenar de diputados. No es lo mismo, pero trae consuelo. En cuanto a las dotes de Burgueño para afrontar uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, el envejecimiento de la población, no tiene nada que envidiarle a Isabel Díaz Ayuso y su gestión en las residencias: grabó un vídeo de su madre desnuda y la chantajeó, exigiéndole no sé cuántos miles de euros a cambio de no difundir las imágenes en redes sociales y entre conocidos. Su compromiso contra la violencia machista tampoco se puede poner en duda: irrumpió a hostias en el piso que su ex novia compartía con una amiga, y no arrojó a ninguna de las dos por la ventana. Angelito.

Si es que lo tiene todo para ser el perfecto portavoz parlamentario del Partido Popular que anuncia Feijóo; un nostradamus de la catástrofe cotidiana.

Por alguna razón que desconozco, el elegido fue Miguel Tellado. El nuevo portavoz no se ha cansado de ensalzar la figura de Lucas Burgueño como si fuera un cruzado de la libertad de expresión, un heraldo de la voz del pueblo, una inspiración intelectual y ética.

Las portavocías elegidas por Feijóo son claro ejemplo del viraje del PP al centro de la Edad Media. Y a veces uno piensa que este PP que anhela Feijóo está perfectamente retratado en las manifestaciones cotidianas ante Ferraz contra la ley de amnistía.

Exorcistas civiles rezando el rosario y alejando a los polis con una cruz, cual si ahuyentaran vampiros; señoras envueltas en banderas profiriendo alaridos sobrecogedores; ex legionarios que se han fumado la cabra y la trompeta; neonazis prosionistas; castos exhibidores de muñecas hinchables; pijos de educación privada privados de educación; la inevitable lideresa del fascista Hogar Social Madrid, que tiene prohibida de por vida la entrada en Alemania por sus exaltaciones hitlerianas; un nieto de Franco que ya no encuentra de quién divorciarse y sueña con volver a salir en el ¡Hola!; un joven militar que sacó de paseo la pistola cargada para impresionar a su churri; fachalecos flotantes sin nadie dentro para que parezca más poblada la manifestación; los Tercios de Flandes; policías deseando que pase un rastas desorientado para aporrearle y ganarse el sueldo; y hasta un bar ambulante, que yo no sé si será un meme (ver aquí), donde se regalan chucherías a los niños y se exhiben presuntas rayas de cocaína a disposición del respetable.

Por su elección de portavoces, más colmilleros que dialogantes, esta España retratada en las manis de Ferraz es a la que Feijóo quiere seducir y fidelizar. Y yo anhelo pensar que la derecha española de base no es mayoritariamente así. Desea uno creer que en los hogares, detrás del misterio de una ventana iluminada, vive gente conservadora normal, civilizada, respetuosa, autocrítica, alérgica al grito y a los bulos, antifascista, y que lee algún libro alguna vez. Me arrepiento tanto de pensarlo como de escribirlo, pero a veces me parecen unicornios.