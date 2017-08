Bulos de niños enfermos

Biografía

Veía en Internet sandeces de todos los palos que nadie se cuestionaba pero sí compartían “por si acaso”, cuando lo que se debe hacer es no compartir por la misma razón.

Así que me dije: Trata de ponerle tu remedio a tanto despropósito, que para eso eres periodista desde hace más de dos décadas y experto en Internet. Y en ello estamos. Llevo desmintiendo bulos de la Red desde que empezaron a publicarse, o lo que es lo mismo: desde los inicios de Internet.

La Red es un reflejo del mundo en que vivimos y en ella podemos encontrar de todo, verdadero y falso. Mentir a través de Internet resulta más fácil que hacerlo en persona, porque se puede preservar el anonimato y es fácil que nos den gato por liebre y que contribuyamos a difundir informaciones que no soportarían ni la prueba del algodón de la persona más lega en cualquier materia.

En este nuevo espacio queremos alertar de los bulos que recorren Internet, desmentir noticias falsas y patrañas varias para que no caigas en ellas y no las difundas. Te ofreceremos también algunas pautas para que no piques en engaños y que Internet sea siempre un lugar seguro. Os lo voy a ir contando.