La ley de la 'selvox'

El Partido Popular y Vox han desbancado a sus adversarios políticos en la Comunidad Valenciana tras las elecciones del pasado 28 de mayo. El PP se encarama en el Gobierno y, con el apoyo de Vox, gobernará la región los próximos cuatro años y se basará en 50 medidas, en principio acordadas por ambas formaciones, entre las que se encuentra que un torero, Vicente Barrera Simó, se ponga al frente de la Consejería de Cultura.

Esto es todo un triunfo para los seguidores entusiastas de Vox, que acostumbran a cargar contra el PP en sus foros de Internet porque su derechismo, su "derechita cobarde", se les queda muy light.

El caso es que la llegada al poder de Vox en la Comunidad Valenciana, aunque sea de refilón y de la mano de los populares, ha vuelto a desatar la imaginación de algunos incondicionales de la formación que lidera Santiago Abascal, como esa página lamentable de WordPress que publica de pascuas a ramos y difunde patrañas en sus redes sociales llamada El Puntual 24H.

Aunque se disfraza de medio de comunicación, no lo es. Ni de lejos. El Puntual es simplemente un sitio donde se ensalza a Vox y se miente habitualmente para alentar a los seguidores de la formación ultraderechista, y por ello es buen cliente de Bulocracia. Sus 'informaciones' han pasado por aquí muchas veces porque mienten más que publican.

Una nueva prueba de ello la tenemos en una noticia que se inventaron hace unos días y a la que colocaron en Twitter el hashtag de "URGENTE", como si realmente lo fuera. Y es que una patraña nunca puede tener carácter de urgencia, tan solo es mentira desde que el origen, desde que se publica.

Anuncia El Puntual una 'exclusiva' que ni siquiera recoge en su web patrañosa, pero esa es una práctica habitual para esta gente: "VOX consigue aprobar la Ley Anti Okupa en la Comunidad Valenciana", mencionan ahora. Y añaden: "Fuera los okupas en MENOS de 24h".

Esto lo enchufaron en redes sociales el 15 de junio, dos días después de que se concretara el pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, sin aportar sustento alguno a la 'noticia', sobre todo porque no lo tiene. No se la creen ni sus autores, pero eso no les ha impedido lanzar la idea al mundo sin complejo alguno, como de costumbre.

Es materialmente imposible que se concrete algo así en un momento en que las Cortes Valencianas ni siquiera estaban constituidas y más teniendo en cuenta que Vox tampoco estaba el 15 de junio en el Gobierno en funciones, aún una coalición de PSOE y Compromís, con Ximo Puig como presidente.

El Boletín Oficial del Estado marca que las Cortes Valencianas habrían de disolverse el pasado 3 de abril y volver a constituirse el 26 de junio pero, como vemos, dos semanas antes ya había quien le atribuía la aprobación de una ley a Vox, que además necesitaría el beneplácito de su socio de Gobierno, el PP.

La presunta noticia, que es falsa a más no poder, se celebra en esos foros de Facebook donde Vox es la referencia universal. Como la información les gusta a quienes pasan por ahí, no solo se la creen, sino que además la hacen suya, la comentan, la complementan con otras falacias y la redifunden encantados de la vida.

Igual a quienes considera "okupas" esta gente es al Gobierno al que van a desbancar, que cualquier sabe. Da igual, los nuevos responsables de la región valenciana no han aprobado hasta el momento ley alguna. Sería imposible.

Cuando el Gobierno de PP y Vox sea una realidad operativa, ya veremos qué nos deparan sus decisiones en esta zona de España. En todo caso, lo de "Vox consigue aprobar" tendrá que tener siempre el beneplácito del Partido Popular, con lo cual no sería solo la formación de Abascal quien sacaría adelante una iniciativa política.

El Puntual 24H no es un medio, es un despropósito siempre. A los entusiastas de Vox les encanta porque dicen cosas que les gustan y se las creen. De hecho, para esta gente mienten todos los que no no comulgan con sus ideas, esos que difunden lo que ellos quieren leer. Y como contrastar no saben lo que es y tampoco les interesa, siempre queda todo en casa.

Lo único cierto de este asunto, a fecha de hoy, es que Vox no ha aprobado nada en la Comunidad Valenciana porque es imposible ratificar una ley sin estar en el Gobierno.