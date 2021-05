Por qué es importante vacunarse aunque hayas pasado la covid

Si ya he pasado la covid, ¿cuánto tiempo me dura la inmunidad?

¿Y cuánto me dura la inmunidad si me he vacunado?

¿La inmunidad generada por la vacuna es de la misma ‘calidad’ que por haber pasado la enfermedad?

Todas estas preguntas aún no tienen una respuesta definitiva. Por ahora sabemos que la inmunidad dura muchos meses, pero los científicos siguen haciendo experimentos para entender todos los detalles sobre la inmunidad frente a la covid.

El sistema inmunitario es muy complejo y ofrece una variedad de respuestas frente al virus. Una de las líneas de defensa más importantes la forman las llamadas ‘células B de memoria’.

¿Qué son las ‘células B de memoria’?

Son las encargadas de ‘recordar’ al virus y de ponerse a fabricar anticuerpos si el patógeno vuelve a ser detectado en nuestro organismo.

¿Es lo mismo si esas células B de memoria han sido producidas por pasar la enfermedad que si han sido producidas por la vacuna?

Esa es la pregunta que un grupo de investigadores estadounidenses tratan de dilucidar en un estudio recién publicado.

¿Todas las ‘células B de memoria’ son iguales?

No. Para un mismo patógeno (en este caso el coronavirus), nuestro organismo produce células B de muchos subtipos. Por ejemplo:

- Células B que generan anticuerpos frente a la espina del virus.

- Células B que generan anticuerpos frente a la proteína ORF8 del virus.

- Células B que generan anticuerpos frente a la proteína NP del virus.

¿Cuáles son las células B ‘más útiles’?

Aquellas que generan anticuerpos frente a la espina: esos anticuerpos impiden la entrada del virus en nuestras células.

¿Qué ocurre unos meses después de la infección?

Los autores del estudio han seguido a pacientes durante su recuperación haciendo un estudio muy detallado sobre cómo evolucionaban los diferentes tipos de células B frente al virus.

Según pasa el tiempo, la proporción de células B que generan anticuerpos frente a la espina del virus desciende en relación a las células B que generan anticuerpos frente a otras proteínas como ORF8 y NP.

¿Eso es buena o mala noticia?

A priori, nos gustaría que ocurriese lo contrario.

¿Por qué es importante entonces ponerse la vacuna aún habiendo pasado la enfermedad?

Las vacunas que se están poniendo (ya sean de mARN como Pfizer y Moderna o de vector de viral como la de AstraZeneca) sólo utilizan la proteína de la espina del virus.

En el artículo, los investigadores subrayan la importancia de la vacunación precisamente por ese motivo: las vacunas no contienen otras proteínas del virus (como ORF8 y NP). Por lo tanto la respuesta de células B que generan es muy específica frente a la espina (¡y eso es precisamente lo que queremos!).

¿Es razonable que a la gente que ha pasado la covid se le ponga una sola dosis de vacuna en vez de las dos?

Como hemos comentado otras veces en el blog, hay ya varios estudios publicados que muestran cómo la respuesta a una sola dosis de alguien que ha pasado la enfermedad es muy parecida a las dos dosis en alguien que no la ha pasado. Esta es la razón por la que en algunos lugares se está apostando por poner una sola dosis a los convalecientes.