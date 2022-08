Lo bueno y lo malo de las turistas famosas que van de cooperantes

Todos los años, en cuanto pasa la Semana Santa, recibo llamadas de amigas o conocidas pidiéndome consejo sobre cómo organizar unas vacaciones solidarias. A veces es para ellas, a veces es para un familiar, en general joven, "algo que le dé un sentido a la vida y a la solidaridad". El destino preferido suele ser África.

Yo siempre explico lo mismo. No existe ninguna opción adecuada que combine cooperación y turismo, porque esto no funciona así. La cooperación es una profesión que necesita de unos conocimientos y un acompañamiento determinado para ser positiva para quien la ejerce y para el trabajo que se pretende realizar. ¿Porqué no buscas un proyecto comunitario más cerca? Puedes empezar por tu barrio o tu ciudad. Eso permite hacer algo con tiempo, con calma y muestra sin lugar a duda el sentido de la vida y también el de la comunidad.

Dicho lo cual, últimamente se está hablando mucho des este tema que se denomina volunturismo a raíz de unas fotos de una pareja de periodistas famosos. Helena Condis y Juanma Castaño publicaron su último viaje a Tanzania en sus respectivas redes sociales. El enfoque, muy colonialista, asistencialista y lleno de tópicos del "white saviour" recibió cientos de miles de "likes" de sus fans y algunas decenas de críticas de personas expertas en cooperación y desarrollo.

Sin duda todas las detractoras tenían argumentos incontestables. Es cierto que relato de la cooperación es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, donde se idealiza la ayuda a personas que no se perciben como iguales, generando historias de otredad y no de comunidad. Estos enfoques se extienden más allá intoxicando los relatos de las migraciones. Las personas migrantes son otras, las ayudamos porque vienen a nuestros países porque son mejores que los suyos, y la cooperación sirve para evitar estas situaciones de movimiento.

Dicho todo esto, Condis y Castaño representan con sus fotos un sentir general de una mayoría de la población que está insuficientemente informada y educada en estos temas. Contra ellas arremeten una ristra de personas, también blancas y también salvadoras, que parece ser que sí que saben lo que es bueno y lo que se debe hacer. Profesionales "expatriados" que nos explican el tipo e ayuda que se necesita en terreno. Estas personas han escrito tuits, posts y artículos estos días que han sido muy coreados porque básicamente usaban como gancho las publicaciones de dos personas muy famosas. Que bendita providencia.

El tirón de los famosos es casi indispensable para mantener la tensión mediática de algunas zonas y algunos conflictos. La mayoría de las grandes organizaciones de cooperación y ayuda al desarrollo usan a estas figuras publicas acompañadas de ese discurso asistencialistas y colonialista que ellas han creado, afinado y promueven a través de grandes campañas de captación de fondos y sensibilización. No debería así, pero nadie les dice nada, porque resulta conveniente. Las reflexiones de estos días son desde mi perspectiva indispensables, pero tendrían que ser lo todo el año, y si pudieran venir acompañadas de alguna opinión de personas no blancas, no expatriadas y no cooperantes profesionales sería ya increíble.