¿Y si hablamos de los 24 millones de migrantes que necesita España?

Cuando se trata de hablar de migraciones las preguntas que se plantean suelen ser erróneas. Por ejemplo, en Reino Unido se está debatiendo ahora, qué compañía aérea estará dispuesta a trasladar hasta Uganda a solicitantes de asilo que se encuentran en situación irregular en su país, tras la reciente aprobación de la ley que permitiría al gobierno la deportación de unas 5.400 personas antes de final de año.

En esta línea también es noticia el director ejecutivo de Ryanair que ya ha dicho que ofrecería "encantado" vuelos de deportación. Sin embargo, la pregunta verdaderamente importante es cómo va a hacer el ejecutivo de Rishi Sunak para cubrir los más de 300.000 puestos de trabajo poco cualificados que en estos momentos, tras el Brexit, han dejado parcialmente desabastecidos de población activa a sectores como el sanitario, la hostelería o la construcción.

Esta suele ser la tónica habitual de preguntas tontas para acciones sin mucho sentido, ni humano, ni económico, que se plantean todo el rato, frente a las grandes preguntas que pueden afectar profundamente a todas las partes implicadas en el proceso migratorio.

En cualquier debate en el que entra el tema de las migraciones siempre hay alguien que acaba preguntando ¿pero qué van a hacer con toda la gente que viene que no cabe en nuestros países? Pero la realidad es que no hay ni un país de la Unión Europea que no tenga problemas inmediatos o inminentes de falta de trabajadoras. Todos los países de la UE se encuentran en un proceso de envejecimiento mucho más rápido de lo que ninguna estimación sociológica supo ver venir y falta población activa por todos lados.

El pasado miércoles el Banco de España anunciaba que nuestro país necesitará más de 24 millones de migrantes durante los próximos 30 años para poder sostener el sistema de pensiones. No obstante, en el debate público, las preguntas que se están planteando son que a ver qué hacemos con las varias decenas de miles de migrantes que llegaron a Canarias este año. Decenas de miles cuando en términos de población activa estamos hablando de millones. Lo mismo pasa con el no-debate de la Regularización Extraordinaria.

En una encuesta realizada por la organización More in Commons a principios de este año los resultados sobre temas migratorios no dejaban lugar a dudas, en la gran mayoría de los casos, salvo entre los votantes de Vox, la población española estima que se debe regularizar a las personas que ya están en nuestro país para que trabajen con papeles. Esto viene avalado por los más de 700.000 apoyos que tuvo la ILP. Se habla de regularizar a apenas medio millón de personas cuando, ya en estos momentos, necesitamos a cientos de miles en sectores como los cuidados, la hostelería o la construcción.

Sin embargo las preguntas que se hace el gobierno de Pedro Sánchez cuando hablamos de migraciones son cuánto dinero vamos a dar a países como Mauritania para que sigan aplicando medidas que vulneran todos los derechos humanos en una lucha imposible, injusta, caótica sin sentido contra las personas que intentan llegar a nuestro país desde África. Regularizar a medio millón de personas implicaría dar un paso de gigante en la salvaguarda de nuestro sistemas de pensiones. Seguir manteniendo un sistema caótico de externalización del control fronterizo nos costará al contrario miles de millones de euros.

Llegadas a este punto, es evidente que las preguntas sobre la migración son erróneas porque resulta conveniente para algunas partes mantener la confusión y el caos que reina en este tema. Es inevitable que se abran las puertas de entrada a Europa si queremos mantener todos los equilibrios que dan lugar a nuestro sistema de bienestar más básico. Crear muerte y destrucción sin control y sin necesidad no es desde luego el abono que necesitamos y debemos cambiar cuanto antes las preguntas y el relato.