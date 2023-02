¿En qué te afecta a ti la masacre del Tarajal?

Si has llegado a este texto preguntándote qué es eso de la masacre del Tarajal es posible que te sorprenda mucho este tema. Hace nueve años, 56 efectivos de la Guardia Civil usaron armas antidisturbios contra más de un centenar de personas que intentaban entrar a nado desde Marruecos a Ceuta. En total lanzaron 145 pelotas de goma y cinco botes de humo. Así, quince chavales desarmados, chavales valientes, llenos de ilusiones cuyo único delito fue intentar entrar a la Unión Europea por la frontera Sur de España murieron en el mar.

"Todo esto es muy triste, lo siento por ellos pero ¿en qué medida afecta esto a mi vida?"

Tras nueve años el caso está archivado y nadie ha sido responsabilizado de las muertes de estos chicos. Es decir que, la muerte de estos chicos, ha quedado impune. La impunidad como tendencia de gobierno no se limita nunca a un solo sector, y normalmente suele ir a más. Un día, alguna persona de tu entorno o tú misma, puede verse involucrada en un incidente en el que las fuerzas de seguridad del Estado ejerzan una violencia extrema y desmedida en un marco impensable para ti. Esto ya sucedió en los años ochenta durante la lucha contra los GAL. Para evitar que esto suceda, tenemos que ser tajantes con lo que nuestras fuerzas de seguridad del Estado pueden y no pueden hacer.

"Pero, ¿ha habido más casos como este?"

Hace unos meses, en la frontera de Melilla, murieron varias decenas de chavales, muchos de ellos en suelo español. El Ministerio del Interior mintió sobre lo que había sucedido, y a día de hoy, no ha asumido ninguna responsabilidad al respecto. Es decir, hemos pasado de quince muertos a más de cincuenta. En este caso además, se trataba de personas con derecho a solicitar asilo internacional, como las ucranianas, de modo que lo que sucedió viola el cumplimiento de un montón de leyes internacionales. Esperemos que nunca nos veamos abocadas a tener que pedir asilo internacional en Europa.

"Eres una exagerada, esto les pasa solo a los migrantes que no entran con papeles".

Para empezar, inmigrantes sin papeles en España hay en torno a medio millón. La mayoría son de origen latinoamericano y han entrado en avión. Entrar a España con papeles es extremadamente complicado, casi imposible en muchos casos. Uno de los chavales que estaba en Melilla, en la masacre que he mencionado antes, y logró sobrevivir, inició hace meses el trámite para solicitar los papeles. Lleva tres meses escondido en Rabat y no ha conseguido avanzar nada. Hace dos años, nuestro compañero el periodista de Gambia, Baboucar Ceesay, no consiguió tramitar sus papeles para acudir al Congreso de Periodismo de Migraciones, pese a tener toda la documentación necesaria. El sistema está diseñado para que no se pueda acceder a nuestro país con facilidad, ni aun en el caso de que se trate de una solicitud de refugio, que está avalada por la leyes internacionales.

La impunidad es un mal enorme que puede poner en peligro una democracia. Que personas que detentan el poder en nuestro nombre hagan cosas que son ilegales y no nos representan y, ni siquiera den explicaciones al respecto, es extremadamente grave y nos vulnerabiliza. Porque el mensaje que enviamos es que la ley no es igual para todas y se puede hacer uso de la subjetividad para aplicarla. Por eso lo que sucedió en el Tarajal es importante para tu vida, seas quienes seas, porque el futuro es incierto y quizás sean tus derechos los que se vulneren algún día, impunemente.