Regularización, PP gana a PSOE 5-4

Por un momento pensamos que se podía conseguir. 610.000 firmas son muchas firmas. Mas de un año de trabajo colectivo con decenas de miles de personas involucradas, con el respaldo de más de 600 organizaciones bajo el liderazgo de una organización de personas migrantes. El pasado 22 de diciembre la coalición liderada por RegularizaciónYa entregó las cajas de firmas necesaria para tramitar en el Parlamento una iniciativa Legislativa Popular solicitando una regularización extraordinaria. El 22 de febrero RegularizaciónYa quiso contarlo y llenó una sala del Congreso de activistas, periodistas, representantes de la sociedad civil y algunos representantes políticos. Todo ello histórico.

Pero parece que nada es suficiente para conseguir que el PSOE cierre su legislatura con una regularización extraordinaria absolutamente indispensable para dotar de plenos derechos, y plenas responsabilidades, a unas 425.000 personas, según el último informe de la Fundación porCausa, de las cuales, más de 100.000 menores de edad que arrastran la irregularidad sobrevenida de sus padres.

De este modo, el PSOE seguirá siendo el partido en el gobierno que menos regularizaciones ha realizado en nuestro país en la historia de la democracia, puesto que el PP llevó a cabo 5 y el PSOE solo 4. Mirando los datos podría parecer que las regularizaciones son de derechas. Por ejemplo, la mayor regularización de Italia, que se aplicó a 635.000 personas, la llevó a cabo el gobierno de Berlusconi a través de una ley promovida por el histórico líder de la liga norte Umberto Bossi.

Regularizar es indispensable porque mientras no tengan papeles las personas están desprotegidas. Pero además es extremadamente rentable económicamente. Se estima que el alta laboral formal de los trabajadores irregulares supondría un beneficio fiscal neto para el sistema de unos 3.250 euros por trabajador regularizado y año. Por todas estas razones Alemania ha regularizado a más de dos millones de personas desde 96.

Así pues, el PSOE tiene muchas razones para apoyar la regularización extraordinaria:

-Por ser coherente con su discurso de derechos (ya sé que estáis pensando, que si Marlaska no ha dimitido después de lo de Melilla ejem, ya, ains.)

-Por no dejar que el PP siga ostentando el récord de regularizaciones en nuestro país.

-Por asegurarse que más de 100.000 menores de edad reciben la protección indispensable que se merecen cumpliendo con todas las leyes y cartas de derechos de la infancia.

-Por incrementar sustancialmente los ingresos del IRPF y la SS.

-Por dejar un legado tan bello y reconocer el trabajo de un gran grupo de ciudadanas que han conseguido llevar esta Iniciativa Legislativa Popular al Congreso.

Pero como comentaba al principio todo esto no es suficiente y el pasado miércoles ningún representante del PSOE se asomó siquiera a saludar a la gente de RegularizaciónYa & CO. Tampoco fueron los del PP. Gonzalo Fanjul tachaba esto de intolerable. A mi me parece vergonzoso. La democracia se defiende reconociendo el valor que todo lo que ha sucedido en torno a esta ILP tiene. Tener la humildad y la altura política de reconocer el mérito de todas estas personas es indispensable para gobernar de una forma democracia. De nuevo viene Marlaska a mis recuerdos y de nuevo creo que el espacio entre el PSOE y la defensa de los derechos de las personas es muy superior al que existe entre PSOE y el PP. Que pena.