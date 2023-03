Una isla con forma de tiburón

La representación es también una forma de lucha, esta emerge tanto de una experiencia colectiva de constante alerta como de una resignificación del espacio.

La Barraca Transfronteriza

Nos encontramos con Césaire Tatchiwo en 2017 en Marruecos, donde vivía desde hacía casi una década. Desde entonces, trabajar juntas ha sido transformador para el colectivo La Barraca Transfronteriza. Césaire, de origen camerunés, compartió con nosotras un guión de ficción sobre su experiencia en Marruecos en el que, además de ficcionalizar su biografía, creaba la simbología de un espacio.

Ese espacio es Norda, una isla imaginaria con forma de tiburón, situada entre África y Europa, que representa un espacio de espera para las personas migrantes. El lugar al que se llega sin haber llegado al destino. En Norda se relata la forma de vivir en constante alerta para cruzar a Europa, una forma de vivir marcada por años de espera hasta conseguirlo (si se consigue). Norda habla de la frontera desde una poética que es posible compartir por todos los que participan en este proyecto. Nos encontramos con un espacio de expresión del que se apropiaron cada uno y cada una de los participantes de la película. Hemos trabajado con lo que denominamos "autoactores" y "autoactrices". Hablamos de personas que no necesariamente se han dedicado al cine con anterioridad, pero que ficcionaron sus experiencias a través de una forma de creación abierta de personajes y tramas dentro de la isla. Estos personajes nos muestran diferentes ángulos del espacio, diferentes formas de encarnar la frontera. Como resultado, en Norda no hay héroes, ni víctimas, ni nombres propios, sino roles que han emergido en la propia particularidad de esta isla que deja marca en los aventureros y aventuras que pasan por ella. Las tramas no están cerradas, la frontera nunca llega a cruzarse. Norda está plegada sobre sí misma, entre dos continentes, es un tercer espacio.

A menudo nos preguntan si nuestra película es ficción o documental. A grandes rasgos, el activismo comparte con el documental la urgencia y la denuncia, y, también una forma de representación donde existen unos hechos y unos actores. Así, se crea un imaginario que conlleva un posicionamiento que sitúa a los sujetos como oprimidos frente a un omnipotente opresor. El género documental sobre migraciones y el activismo occidental tienen un público concreto: la acomodada y anestesiada conciencia blanca. Al mostrar la miseria y el padecimiento, la injusticia o la resistencia, se busca incomodar y desanestesiar esta conciencia. Esa fórmula se repite en muchos rodajes realizados en la frontera hispano marroquí. En ocasiones se intenta "dar voz" entregando cámaras en los campamentos a los pies de la valla para que sean las personas migrantes quienes reporten su situación. Otras veces, se les pide que den testimonio ante una cámara sobre sus experiencias, demandas y su lucha. En todos estos casos se fuerza un modo de representación.

Norda encarna un contexto, adopta una forma de experimentarlo, de expresar una epistemología propia sobre esta frontera. Las aventureras y aventureros en Norda, encarnan una forma de lucha orgánica, algo que sólo puede emerger desde la vivencia y desde la expresión libre de la misma. El resultado es un proceso constante que refleja la circularidad de la realidad de las personas migrantes que la protagonizan. La autoría de esta narración es colectiva y ha sido posible gracias a que el punto de partida es este lugar imaginario. Norda es necesariamente distinta al documental de denuncia, sin llegar a ser del todo una película del género de ficción. Nada en ese río que transcurre entre las dos orillas.

Nota: Norda es una película creada por La Barraca Transfronteriza. La grabación se ha realizado íntegramente en territorio africano -Marruecos, Ceuta y Camerún-. Se financió su rodaje por medio de un crowdfunding con Goteo: https://www.goteo.org/dashboard/project/norda Actualmente, estamos en la fase de posproducción, pero necesitamos donaciones para realizarlo. Si nos quieres ayudar bizum en +34686783176 o transferencia a: ES4314910001243000124406 Gracias.

Nota: Este artículo forma parte parcialmente de la tesis doctoral de Ana Belén Estrada, miembro de La Barraca Transfronteriza.