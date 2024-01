La culpa siempre es de los otros

Hace dos días que en Ecuador se desencadenó una situación de extrema violencia que viene cocinándose a fuego lento desde hace ya algunos años. Cuando me llegaron las primeras imágenes del secuestro a la televisión, no podía dejar de pensar en mis amigas. ¿Dónde están en este preciso instante? ¿Corren algún peligro?

Más tarde rebotaron en mi mente unos mensajes que hace semanas me envió una persona con la que conviví un tiempo en la costa ecuatoriana, durante el terremoto de 2016, una de las zonas más castigadas por esta ola de violencia. Me explicaba que la situación era insostenible y que pensaba salir caminando hacia Estados Unidos. "¿Es seguro?", me preguntaba. Traté de disuadirla, pero su realidad la estaba asfixiando y un familiar había llegado exitosamente a su destino. Dejé el mensaje sin contestar. La culpa, la falta de respuestas, mirar hacia otro lado.

Después de repasar y enviar mensajes a mis seres queridos entré en Twitter -ahora X-. ¿Trending topic? Ecuador. Clic. Rafael Correa. Clic. Foto del día de investidura de Rafael Correa como presidente del Ecuador : "Este día empezó todo". Hashtags: #correaterrorista. #ecuadorbajoataque.

Lejos de mostrar o no simpatía por el expresidente, me cuesta comprender el uso que se hace de su figura como responsable de todos los males de este país. Nuestra mente funcionando como el sistema. Punitivismo. Buscar un culpable. Juzgar al culpable. Eliminar o encerrar al culpable. A veces sin paso intermedio.

"Fuck empathy" reivindica esta publicación que un conocido subió a sus stories. Al lado, algunos de los que considera culpables o responsables de lo que está pasando en Ecuador: los delincuentes, terroristas, el narcotráfico, el comunismo. Amplio, ambiguo.

Las líneas son muy difusas. Quienes nombran tienen el poder de colocarnos a un lado u otro del tablero. Como las más de 6.000 personas que murieron el año pasado en el Mar Mediterráneo, responsables de buscar mejorar, crecer, conocer. El miedo ha justificado las acciones más atroces a lo largo de la historia de la humanidad.

Nosotros somos ellas y ellos son nosotras. La búsqueda desesperada de culpables nos hace perder lucidez, y también una visión estructural donde cabe nuestra parte de responsabilidad e interdependencia que, como seres humanos, familia, vecinos, compañeros de trabajo, de piso, tenemos sobre las personas que están a nuestro alrededor.

Muchas de las personas que hoy piden mano dura fueron las que se desvivieron para llevar agua y alimentos a aquellos que lo perdieron todo en el terremoto del 2016. Nunca antes ni después en mi vida he vivido rodeada de ese sentimiento de comunidad y contención. No hay fácil solución, pero podemos empezar por mirar hacia ese lado.