'Ayusers' vs 'Loosers': en España los medios son de derechas

Ya que está usted leyendo este artículo en el diario Público voy a dar por supuesto que acostumbra a informarse a través de los medios de izquierdas. Usaré, sí, los tradicionales términos derechas e izquierdas, así nos entendemos claramente y nos dejamos martingalas. Usted lee Público. Es probable, pues, que además lea u ojee periódicos como Eldiario, El País (o no) e Infolibre. Si usted leyera ABC, sería probable que repasara también los diarios ElConfidencial, La Razón, El Mundo, El Español, OkDiario, Libertad digital, VozPopuli, ElEconomista y algún otro económico, deportivos aparte. Dejo para otro momento el hecho de que la COPE le muerda los talones a la Cadena SER.

Sume ahora, eche cuentas. La prensa escrita de derechas triplica a la de izquierdas. En cuanto a los lectores y lectoras que suman uno y otro lado, ni las cifras son fiables ni muy relevantes, porque no contempla su verdadero espacio de difusión: las cadenas televisivas. Pongamos la presencia de contertulios de OkDiario, El Español, La Razón o El Confidencial frente a la de periodistas de Público o, por ejemplo, Infolibre. Yo, que me dedico a eso, a poner la jeta en tertulias televisivas, ya les digo que no pierdan el tiempo en comparaciones. No las hay.

Además, es ahí, en las cadenas televisivas, donde lo hace la inmensa mayoría de la población que se informa –insisto: la que decide informarse, sea esto lo que sea–. Una podría decir "jajaja, las televisiones…". Pues sí, las televisiones, que son el lugar donde se difunden los más básicos argumentarios políticos. Y los millones de personas que ven semanalmente espacios "informativos" en la tele no leen paralelamente un par de periódicos diarios.

Pero hete aquí que llega un día en el que el Partido Popular decide emitir su propia serie en tiempo real, minuto a minuto: Ayusers vs Loosers, ya llamada a convertirse en un must. Es entonces cuando los lectores y lectoras de diarios que, por la razón que sea, no son telespectadores, se dan cuenta de que cada periódico informa sobre lo suyo. Pero, ay, se da cuenta también de que confía más en la información que sobre el asunto publican ABC, El Mundo o La Razón, OkDiario o ElEspañol. En sentido contrario, quien quiera informarse en profundidad sobre violencia machista, memoria histórica o cloacas del Estado debería pasar impepinablemente por estas páginas, por Público. El caso es que no son temas que a los lectores de derechas les despierten más interés que el que les suministra su órgano de referencia. Paralelamente, tampoco los millones de telespectadores que pasan mensualmente por tertulias políticas van a recibir más información que la que ofrecen dichos órganos de referencia.

Sirva esta disquisición, que merece mayores análisis, para exponer mi conclusión primera y palmaria sobre el Ayusers vs Loosers: La inmensa mayoría de los medios de comunicación en España son de derechas o extrema derecha. Mi principal conclusión en todo este DramAyuso es que los medios de derechas son abrumadora y absolutamente más difundidos en España. El resto es solo la consecuencia.

Somos lo que comunicamos, la información que recibimos, la que buscamos, la que decidimos aceptar. Si durante 40 años nadie ha dicho "República" o "Fundación Francisco Franco", tales asuntos sencillamente no han existido. Así ha sido. Más o menos como si en toda la historia de la humanidad nadie hubiera dicho "violencia machista", ¿verdad?

Echen cuentas.