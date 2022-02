Actualidad de última hora (que bien podría ser ya otra)

Rusia declara definitivamente la guerra a Ucrania mientras Pablo Casado se despide del Congreso de los Diputados con un discurso fuera de su tono habitual y acto seguido parte escoltado solo por tres de sus fieles antes de que Putin bombardee suelo ucranio, se oyen bombardeos en directo en un canal norteamericano, el muchacho sube a Instagram una foto con la bufanda del Atleti y los barones del PP son una panda de traidores que dan la espalda a su presidente después de jurarle apoyo, pero adquiera cuanto antes una alarma para su casa, donde está todo lo que usted más quiere, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lanzado un conmovedor mensaje: "En nombre de la Humanidad, regrese sus tropas…" tras el anuncio de Alberto Núñez Feijoo de que no asegura su candidatura a la presidencia del partido todavía, una mujer duda si su contoneo merece ya ese tiktok, no hasta que el PP tenga aún un presidente en funciones, incluso estando dentro de casa la alarma le permitirá activar las alertas del jardín contra posibles robos y en el jardín seco de los bloques del Polígono Sur de Sevilla ningún niño persigue la bolsa de plástico que llevan tres generaciones persiguiendo allí en el momento en el que el presidente de Ucrania asegura que las tropas rusas quieren hacerse con la central nuclear de Chernóbil, las bolsas se desploman, el camarero se sienta en el escalón del bar de Torrero tras su última jornada, o sea la tercera, las bolsas, se teme por el asunto del gas y una encuesta publicada ahora mismo asegura que el Partido Popular y la ultraderecha de Vox arrasarían en las Autonómicas andaluzas con 70 escaños, el youtuber parece colocado, muy por encima de la mayoría absoluta (55 escaños), pero el entrenador español del equipo femenino de fútbol de Ucrania anuncia que han hecho las maletas, yo soy español, español, español, razón por la cual, entre muchísimas otras, las redes se han llenado de nuevo con el viejo eslogan de No a la Guerra, un matrimonio en Murcia decide follar de nuevo a ver si así se arregla y uno de cada cuatro españoles afirma no leer en absoluto.

En absoluto.

En absoluto la actualidad.