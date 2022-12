Sonrojantemente Boyero

Mira, a mí me da igual lo que te parezca la serie Autodefensa, creada por Berta Prieto, Belén Barenys y Miguel Ángel Blanca, y protagonizada por ellas dos. Me da igual que entiendas o no lo que cuentan y cómo lo cuentan, el metraje, la fotografía, el mundo que retratan, sus dos coños al aire haciendo pis. Me importa un pimiento.

Mira, ni siquiera voy a decirte lo que pienso como señora de cincuentaytantos sobre sus aciertos o lo contrario. A lo que voy es a ese apestoso titular donde tú, Carlos Boyero, decides escribir que algo puede ser "sonrojantemente feminista". Porque tengo ya mucha lucha al lomo para aguantar según qué puñalitos desde una postura pretendidamente culta, pretendidamente progre, pretendidamente de entendido en quién sabe qué.

Algo es sonrojante cuando da vergüenza. Si aquello a lo que te refieres no puede avergonzarte, el adjetivo ese sobra. Pero ah, a ti Carlos Boyero te puede llegar a resultar tan insoportable el feminismo como para hacérsete "sonrojante". ¿Puede llegar a ser "sonrojante" la lucha por los derechos humanos? ¿Puede llegar a ser "sonrojante" el antirracismo? ¿Puede hacérsete, Boyero, sonrojante la defensa del antifascismo a fuerza de radical?

Es que no doy crédito. Que un diario como El País y un columnista como Carlos Boyero pueda llegar a tildar de "sonrojante" el feminismo en un titular es más de lo que temía. Boba, yo. Una cosa es no esperar nada de ciertos sectores, círculos, empresas, y otra que me lancen un puñetazo a la jeta, ese que muestra el camino de lo que está por venir.

He visto de Autodefensa todo lo que está disponible. Insisto en que no daré aquí y ahora mi opinión sobre la serie porque no viene al caso. Lo que sí me ha dejado noqueada es que el principal crítico cinematográfico del diario de mayor tirada de este país aproveche el asunto para colar en el titular de su artículo que el feminismo puede llegar a un punto en el que resulte "sonrojante".

Sonrojantes son ustedes, señoros capaces de sentirse humanos mientras la lucha por la dignidad y los derechos de la mitad de la población les da vergüenza.