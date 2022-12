Mujeres y cuidados recuperan los derechos laborales

Ñiñiñiñi. Como los niños pequeños, ñiñiñiñi. Y si eres tan de baja por maternidad, ¿por qué no te la coges tú toda? Y si quieres inmigración, ¿por qué no te los metes en casa? ¿Por qué comes carne? ¿Por qué tienes hijos? ¿Por qué no te operas? Ñiñiñiñi. Estos tipos sufren algún tipo de deficiencia, sin duda.

Cuando la ministra Ione Belarra habla de la Ley de las Familias está hablando de los derechos de los trabajadores, y las trabajadoras, sobre todo ellas, algo que empezamos a olvidar imperdonablemente hace décadas, algo por lo que dieron su vida y su salud hombres y mujeres hace más de un siglo y vergonzosamente hemos traicionado sin que se nos mueva un pelo. Tan vergonzosamente.

Ya nadie se acuerda de las jornadas de 8 horas como derecho de la clase trabajadora, de los pluses de nocturnidad, festivo o peligrosidad. Ya casi nadie recuerda de qué era un comité de empresa, y quienes sí lo hacemos, solemos bajar la vista con pudor ante el panorama actual. A veces trato de explicarles a los alumnos de los institutos o de la Universidad la exigencia de un contrato indefinido, que son ellos quienes le hacen "un favor" al empresario al generar riqueza para él, y no la empresa por contratarles, que un contrato no es una obra de caridad, que al patrón no hay que estarle agradecida, que la empresa no es ni será suya. Explicarles cosas tan básicas en otros tiempos que no sé qué hacer cuando me miran como al mamut aquel del Museo de Historia Natural de Nueva York que se quedó congelado con el alimento todavía dentro del estómago.

Pues cuando Belarra dice "el objetivo de la Ley de Familias es que pases más tiempo con los tuyos que con tu jefe" no está haciendo otra cosa que rescatar aquella vieja idea de que la clase trabajadora tiene derechos. Y mira tú por dónde que ahora somos nosotras, las mujeres, quienes volvemos a pensar en tal asunto, que ya era hora, caray, que son ya demasiados años de miseria, concesiones y bajar la testuz.

Habrá quien diga que no es mucho lo de aumentar los días disponibles para asuntos propios o las bajas. Falso. No solo es mucho, sino que además es significativo. Somos nosotras y ahí late una diferencia como del corazón del centro de la tierra que calienta el mundo: Nosotras, las mujeres, hemos trabajado gratis durante toda la historia de la Humanidad.

Así que, a la hora de replantear los derechos laborales, no lo hacemos desde quienes salen de casa y luego vuelven y solo piden regular ese lapso de tiempo. El punto de vista de las mujeres trabajadoras, y ahí voy, incluye los cuidados –hijos e hijas, personas mayores, dependientes, el ámbito doméstico, el alimento, la higiene, la salud, la familia en general– como formas de trabajo. Ese es el paso que da la Ley de las Familias de Belarra y es sustancial, magnífico. Supone, además y sobre todo, una vuelta a la decencia frente a la voracidad de un mercado que ha convertido a las trabajadoras y trabajadores en tristes autómatas agradecidos a la miseria, sin ambición ni conciencia de clase, gentes –sobre todo en el caso de las mujeres y sus cuidados– que dividen su tiempo entre el trabajo y el sueño, y más trabajo y menos sueño cada vez.

Por eso, aquellos seres pequeños, ñiñiñiñi, que preguntan a la ministra Ione Belarra por qué está trabajando después de un periodo –el que le ha dado la gana– de baja por maternidad, solo muestran pertenecer a un tiempo vergonzoso que podría convertirse en pasado en el maravilloso caso de que, al paso dado con la Ley de Familias, le sigan otro y otro más, y efectivamente pasemos más tiempo con los nuestros que con ese jefe. Es más, que volvamos a darnos cuenta de que es ese jefe quien nos debe lo que tiene y no al contrario.