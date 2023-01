¿Quién les parará los pies cuando gobiernen?

Es sorprendente la facilidad con la que hemos asumido que la fascista Giorgia Meloni sea la Primera Ministra de Italia. No parece preocuparle a nadie. Pasó y pasa lo mismo en España con Vox. Más de medio centenar de ultraderechistas ocupan sus escaños en el Congreso de los diputados y lo único que se dice al respecto es que "les ha votado mucha gente". Efectivamente, y ahí radica el mayor problema, una cantidad monstruosa de personas ha votado a la extrema derecha, cada vez más en toda Europa.

Entonces, aparece Juan García-Gallardo y anuncia que se obligará a las embarazadas que quieran abortar a escuchar los latidos del feto o contemplar una foto en 4D. García-Gallardo es un hombre de ultraderecha que ocupa la vicepresidencia del Gobierno de Castilla y León, nada menos. Aparece y todas nos echamos las manos a la cabeza. ¿Qué esperaban de él? ¿Qué esperan de la gente de su partido? ¿Por qué decidimos no darnos cuenta de quiénes son y los espacios de poder que están ocupando? No los ocupan para echar una partida de paddle, sino para imponer su idea machista, misógina, racista y ultracatólica de la sociedad.

Poco han tardado en dar el paso explícito, y por supuesto lo han hecho contra los derechos de las mujeres. No solo eso. La aterradora idea de obligar a la mujer a escuchar los latidos del feto supone en sí misma una forma de violencia machista radical y perpetrada desde las instituciones.

No se llevará a cabo. No ahora. Pero vamos a ponernos en un futuro próximo. Tarde o temprano, y temo que será antes que después, el PP gobernará el Estado español en coalición con la extrema derecha de Vox. Esta vez, el Ejecutivo de coalición ha respondido con una contundencia y rapidez muy de agradecer. Pero ¿qué sucederá cuando ellos ya no manden? ¿Qué sucederá cuando sean las derechas quienes dicten las leyes y normas de nuestro país? ¿Quién les parará entonces los pies? ¿Quién pondrá freno a sus barbaridades cuando ostenten ellos el máximo poder?

Sánchez los ha denominado como "la coalición del miedo", y tiene razón. Todo lo que acaba de suceder da miedo. Por varias razones, entre las que la principal radica en que es solo una muestra de lo que se nos viene encima. Y si esta es la muestra más suave, no quiero imaginar lo que viene detrás. No sirve de nada añadir que el PP les ha afeado el gesto. No lo hizo el presidente Fernández Mañueco hasta que no se ha visto obligado. No lo harán cuando los necesiten para gobernar, aprobar presupuestos o leyes. Y entonces, ¿qué? Pero además hay otra razón de peso para el miedo. Millones de personas están votando en Europa a la ultraderecha y enfrente no parecen tener a nadie. Nadie alerta, nadie quiere mostrar preocupación, nadie da la voz de alarma. A ver dónde están, dónde estamos, cuando haya que pararles los pies y sean ellos el poder.