Los fascistas se reúnen en Madrid y es urgente señalarlos

Este domingo 19 de mayo se reúne en Madrid lo más granado del fascismo internacional. VOX convierte la capital española en el centro de la extrema derecha global con un macroevento en Vistalegre. Es urgente saberlo, contarlo, que se sepa.

A la cabeza de este elenco siniestro aparece el presidente argentino, JAVIER MILEI, que llega tras el asesinato por odio de cuatro lesbianas, quemadas vivas en Buenos Aires: Andrea, Pamela, Roxana y Sofía. Junto a él, la ultraderechista MARINE LE PEN, el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel AMICHAI CHIKLI, el ex primer ministro polaco MATEUSZ MORAWIECKI, el líder del ultra chileno JOSÉ ANTONIO KAST y el presidente de la extrema derecha portuguesa de Chega! ANDRÉ VENTURA. También participarán, online, la líder fascista italiana GIORGIA MELONI, y el primer ministro húngaro, VIKTOR ORBAN.

Ni en nuestras peores pesadillas se nos habría ocurrido una reunión semejante, y al escribir sus nombres, una urgencia contra el mal, contra la muerte, contra el crimen, me sube a la garganta. Una urgencia común y también familiar.

Voy directa, sin florituras, porque hay asuntos con filo de cuchilla y son urgentes: si no salimos a la calle a plantar cara a todos los fascistas, ultras, violentos que se van a juntar en una reunión histórica, ellos avanzarán rodeados del silencio de los tibios. Y avanzarán igual, de eso no me cabe duda, pero considero imprescindible señalarlos. Si no lo hacemos, si asistimos quietas a su ser conjunto contra nosotras, la historia, el futuro y las que vendrán no podrán perdonarnos. Ni nosotras mirarnos a la cara.

Necesitamos, y es urgente, plantarnos y arrojarles a la cara lo que son: una panda de dirigentes organizados para destrozar la mera idea de los derechos humanos, la decencia, toda ética, toda igualdad y la paz a las que aspiramos como sociedad. Necesitamos, y es urgente, lanzarles nuestro repudio, que nos vean, que sepan que nos tendrán enfrente. Necesitamos, y es urgente, responder a su presencia, impedir que hagan suyas nuestras calles, nuestras ciudades, el futuro de nuestras hijas e hijos, incluso las de quienes no son madres. Necesitamos, y es urgente, estar juntas y ser muchas, todas.

El domingo ellos estarán en Vistalegre y nosotras saldremos a la calle porque nos va el futuro en ello, nos van la vida y la decencia. Ya están en los gobiernos de más de media España. Avanzan silenciosamente, como sin pasar por los medios de comunicación, avanzan entre un silencio espeso de bruta destrucción. Que nuestro silencio no sea cómplice. Pongamos el cuerpo y la voz contra ellos, porque estarán todos aquí y ya es urgente.