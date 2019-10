Zombies Fachas

En España somos muy dados a hacer humor con asuntos muy serios, quizás, porque much@s hemos entendido que el humor está algo más que para materias menores. En Reino Unido se llevan las manos a la cabeza cada vez que un compatriota convertido al ISIS lanza amenazas contra el país. ¿Qué hicimos nosotros con Muhammad Yassin Ahram Pérez, alias «Al Qurtubí» (‘El Cordobés’), cuando publicó un vídeo amenazante en nombre del Daesh? Partirnos de la risa de él e inundar las redes sociales de memes del personaje. Lo dicho, tenemos esa capacidad de reír con lo serio y si, además, nos lo ponen a huevo como hace la extrema-derecha con sus bufonadas, ¿qué esperan?

Admitámoslo: el último vídeo de Tejero en compañía del presidente de Fuerza Nueva Andalucía Juan León Cordón, no puede ser más cómico. Diría que la suma de las edades que hay en esa sala es indirectamente proporcional a la de sus valores democráticos; allí, envueltos en un intenso olor a naftalina, con las cortinas corridas, ocultos, ajenos a que uno de los suyos terminará filtrando el vídeo rompiendo ese aire clandestino que les gusta respirar como si la extrema-derecha estuviera volviendo a conspirar contra la democracia. Pobres. Están al borde de que, como con los nazis, comiencen a producirse cintas de zombies con el yugo y las flechas…

Reírse y atajar las mentiras y barbaridades de esta tropa no están reñidos. Las acusaciones de Ortega Smith contra las Trece Rosas son tan forzadas, tan artificiales, que le sumen en un espantoso ridículo. Por eso, al tiempo que es denunciado ante la Justicia, es posible que nos ríamos de este personaje cuyo conocimiento de la Historia parece tan básico como su noción de respeto. Escucharle hablar del muro a construir en Ceuta y Melilla con el desprecio hacia Marruecos con que lo hizo, indicando que es España quien lo tiene que construir porque Marruecos ya sabemos cómo hace las cosas fue muy ‘Berlangariano’… pareciera que se estuviera mordiendo la lengua para no hablar de «moros» con ese desprecio propio de quienes reniegan los ocho siglos de cultura árabe que llevamos en vena.

¿De dónde sacarán sus referencias históricas esta gente de Vox? Pues supongo que del mismo lugar que las estadísticas, tan falsas como la idea de unidad que nos quieren transmitir, porque incluso en el seno de quienes se envuelven en la bandera con el partido de Santiago Abascal hay quien no traga al rey y su silencio antela exhumación de Franco. Por eso, no fueron pocos los nostálgicos, más propios de las viñetas de Martínez El Facha que de una democracia moderna, que no dieron crédito cuando su vanagloriado líder en Vistalegre tuvo lo que algunos llamaron «una repentina explosión de monarquismo». A éstos se les atragantó, pues consideran que Felipe VI «le debe a Franco todo lo que hoy es«.

El mismo capítulo del prior del Valle de los Caídos, al que deberían aplicar la Ley Mordaza que Pedro Sánchez se resiste a derogar, nos está regalando algunos de los momentos más cómicos de la historia reciente de España. La defensa que realiza del dictador y de un templo que cree poseer, cuando es propiedad de Patrimonio -el mismo que paga hasta la cera de sus velas-, es muy divertida. Rían, rían como hago yo, porque el tipo está al borde de convocar rueda de prensa y amenazar con aguantar la respiración y amoratarse hasta que no dejen en paz los restos del asesino que allí reposan.

Apoyando la escena cómica del prior, aparecen otros artistas del humor como el exministro Fernández Díaz, que a la luz de sus declaraciones parece desconocer la Constitución misma lo que, por otro lado, explica muchas de sus actuaciones al frente de Interior. Claro, ¿qué podemos esperar de este maestro de la comedia, convertido en Las Vegas como quien se casa disfrazado de Elvis?

Otro de los que contribuye a las bufonadas es el general Dávila, que se define como «boina verde, guerrillero, es decir diplomado en Operaciones Especiales, paracaidista, diplomado de Estado Mayor…» en la Reserva… y clown de primera en activo, añadiría yo. Leer sus palabras a Pedro Sánchez con motivo de la exhumación –«Todo te perdono menos que me toques a los muertos. Cuidado con las cosas sagradas; los muertos lo son»– nos lleva a imaginarlo con un fondo crepuscular, a lo Scarlett O’Hara (pañuelo de encaje para enjugar sus lágrimas incluido)… acusando a la Iglesia de permitir «jugar con los muertos a capricho»… Ay, Dávila, Dávila… que me da a mí que ya ha comenzado usted a escribir el guión de Fachas Nazis… ¿pues no afirma el tipo que «Franco aún cabalga»? Sí, encima de su televisor, junto a la muñeca bailaora… Hay que ver cómo está el patio.

Mañana es 12 de octubre y a muchos de estos personajes se les nublará la vista, emocionados, recordando el Día de a Raza. No me digan que no es para sentarse a tomar una cerveza bien fresquita y reír con el espectáculo gratuito que nos regalan, vociferando con sus banderas consignas patrióticas tan huecas como lo estarían sus cuentas bancarias sin las cotizaciones de tantas y tantas personas de las que reniegan. Esa cerveza bien fresquita sería un perfecto aperitivo de la juerga que nos correremos este mismo mes, cuando el dictador surque los cielos y aterrice en El Pardo, sin honores militares. Cuando todo esto haya pasado, que pasará… ¿se podrá contratar a alguno de estos personajes para fiestas de cumpleaños, bodas, despedidas… para amenizar los saraos con su puesta en escena?