Casado el ausente

Durante meses, Pablo Casado y barones del PP como Alberto Núñez Feijóo han estado repitiendo el estribillo de acabar con la necesidad del estado de alarma reformando la ley para ello. Ayer, cuando la Proposición de Ley Orgánica de protección de la salud y de los derechos y libertades fundamentales del PP hacía su puesta de largo en el Congreso de la Diputadas y Diputados, Casado se esfumó. Ni apareció, evitando así ser testigo de cómo la Cámara Baja en bloque le daba la espalda.

El PP se quedó solo. Su Plan B jurídico no ha convencido a absolutamente nadie, ni a izquierda ni a derecha... ni mucho menos a extrema-derecha, que aún calentita por la humillación sufrida durante su moción de censura se quiso desquitar con Concepción Gamarra -a la que hay que precisar que cuando se reprocha la incompetencia, por ser incompetente, no por ser mujer, no es machismo-.

La portavoz del PP en el Congreso, que ya ha demostrado en numerosas ocasiones que muy cuca no es, se vio sola para defender lo indefendible: básicamente, privar a la ciudadanía de derechos fundamentales por ley, quitando de un plumazo el actual sistema garantista. Y es que el PP es muy de atajos para estas cosas de recortar libertades civiles, como demostró con su Ley Mordaza, aún incomprensiblemente en vigor.

La incapacidad de Gamarra se evidenciaba a medida que le llovían críticas por doquier, llegando a reclamar lo que ya está aprobado, como es que sean los Tribunales Superiores de Justicia quienes determinen si, por ejemplo, los confinamientos perimetrales decididos por las Comunidades Autónomas estén o no justificados. Un despropósito.

Mientras, Casado ausente, sin ni siquiera poner la excusa de tener que preparar una cumbre europea como hizo Pedro Sánchez recientemente cuando se solicitó la prórroga del estado de alarma. "Menos Aló Presidente y más acudir al Congreso", interpelaba entonces el líder del PP. Sin embargo, ver cómo todo el Congreso daba la espalda a su plan estrella, a la piedra angular de su oposición en los últimos meses ha superado al licenciado de Aravaca. Y con un argumentario hueco, ¿qué le queda? ETA, EH-Bildu y el comunismo... mientras las carcajadas de Aznar y Cayetana Álvarez de Toledo martillean sus sienes.