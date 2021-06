El Banco de España suspende en sus funciones distraído con el SMI

El Banco de España vuelve a cargar contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), asegurando que su subida en 2019 provocó la pérdida de entre 95.000 y 172.000 empleos (entre el 0,6% y un 1,1% de puestos de trabajo de asalariados). Podría terminar el artículo indicando que esta estimación delirante la hace el mismo organismo que no vio venir la crisis bancaria de 2008, esa que nos costó a los contribuyentes más de 60.000 millones de euros de un rescate bancario que nunca recuperamos. Podría finalizar recordando cómo en 2012, el entonces gobernador del Banco de España, Luis Linde, admitió su fracaso reconociendo que el regulador "actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado"... pero no. Considerando que el actual 'jefe de los banqueros', Pablo Hernández de Cos, critica que haya personas que ganen 13.300 euros al año cuando él al mes gana cerca de 14.700 euros (más de 215.000 euros anuales) creo que merece que me explaye un poco más.

Hernández de Cos siempre ha estado en contra de la subida del SMI. Meses antes de que España avanzara en justicia social con aquella subida del 22% en 2019, el regulador ya andaba generando inquietud asegurando que costaría un 0,8% de empleo o, lo que era lo mismo, 150.000 puestos de trabajo. Apenas unos meses más tarde, rebajaba la cifra a 125.000. A diferencia de lo que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en un principio había cifrado en 40.000 la pérdida de empleos y posteriormente su presidente José Luis Escrivá corrigió admitiendo que "se pasaron de negativos", Hernández de Cos sigue en sus trece.

Como regulador bancario, que este organismo dedique tiempo y recursos a analizar el impacto del SMI en el empleo no sólo es improcedente, sino que cuestiona a qué intereses responde. Como ya han denunciado los sindicatos, supone una injerencia de tomo y lomo, algo especialmente grave cuando continúa con los deberes sin hacer.

El Banco de España ni siquiera tiene el cuajo de cometer correctamente la injerencia, porque puestos a analizar el impacto en el empleo en su informe, ¿se pueden creer que no hace ni una sola mención a la Inspección de Trabajo? El porcentaje de sanciones es absolutamente vergonzoso y, como ya denunció CCOO -que llegó a poner en marcha la web 'Que no te la jueguen'- las trampas de empresarios con el SMI se dispararon.

¿Qué trampas? Ya saben, esas de incluir como sueldo para alcanzar el SMI complementos no comunes que no pueden computar, como son los de antigüedad, conocimiento de idiomas, titulación.... O la triquiñuela de aumentar la jornada laboral si ésta no alcanzaba las 40 horas semanales (si era de 37 horas) o no aplicar el SMI a los trabajadores y trabajadoras en prácticas, que también tienen derecho a él.

Entregados a dar rienda suelta a un asunto que no le compete, como es la creación de empleo, Hernández de Cos también obvia el cómo con el impago de horas extras se podrían haber creado casi 75.000 puestos de trabajo a tiempo completo.

El gobernador siempre ha defendido que "el nivel del SMI debería diseñarse teniendo en cuenta la productividad de los trabajadores afectados y su grado de empleabilidad". Una suerte de SMI a la carta que a los colectivos más vulnerables, es decir, jóvenes, personas de mayor edad con menor formación y mujeres, condena a la explotación. Algo contra lo que ayer ya protestó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP), lanzando la advertencia al empresariado de que basta de contratar a jóvenes por 476 euros.

El informe del Banco de España pasa por encima, aunque reconoce, la equidad y mejora en el nivel de vida de los trabajadores y trabajadoras. Prefiere quedarse con el empleo que no se creó pero, en su delirio, patina con las estadísticas, porque como ayer recordó Díaz, considerando que en el periodo analizado el empleo creció en cerca de 400.000 personas, los puestos de trabajo que no se materializaron suponen el 0,003% del total. Si, además, concluimos que de haberse creado habría sido absolutamente precario, provocando efecto contagio sobre el que de hecho si se creó, podemos concluir que España ha ganado extraordinariamente con la subida del SMI.

Esta es la dirección que debe mantenerse, continuar subiendo el SMI, aunque produzca fricciones en el gobierno de coalición porque en las filas socialistas aflora ese ramalazo neoliberal que no se sacude de encima. En lo que a Hernández de Cos respecta, quizás va siendo hora de que se centre en asignaturas que sí le son propias y que suspende curso tras curso. ¿Sabían que el Banco de España tiene potestad para limitar la remuneración variable de los banqueros? Es muy posible que no lo sepan, porque, incluso con la pandemia o con los despidos masivos tras fusiones, el gobernador ha optado por no tocarlos. Así las cosas, de verdad, ¿quién puede tomarse en serio al zorro que cuida a las gallinas?