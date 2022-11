Nuevo golpe bilduetarra: en 2023 nadie pagará subidas del alquiler de más del 2%

EH Bildu ha vuelto a hacer de las suyas, asestando un nuevo golpe a la democracia al condicionar su aprobación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene a que el límite del 2% para la actualización del alquiler se extienda hasta el 31 de diciembre de 2023. El desprecio por la unidad de España se vuelve a evidenciar, cercenando la libertad de poder pagar subidas de la renta de casi dos dígitos y homogeneizar por todo el territorio nacional las dificultades habitacionales.

La desfachatez de Pedro Sánchez para conservar su sillón no tiene límites. No contento con haber complacido el ataque bilduetarra de extender el tope del alquiler, también ha aceptado que el aumento del 15% aplicado a las pensiones no contributivas se prolongue durante todo el año que viene. La indignidad con que Sánchez está barnizando cada política de Estado llevará a que más de 450.000 pensionistas disfruten de una subida de 70 euros mensuales de media, especialmente las mujeres. ¿Pero en qué está pensando este Gobierno al someterse a los caprichos de quienes quieren romper España?



Los ataques bilduetarras no dejan títere con cabeza, incluyendo a la Sanidad, ámbito para el que han chantajeado para que se incorporen 200 nuevas plazas de MIR y se aumenten en doce millones de euros las prestaciones sociales destinadas a los afectados por la talidomida, evidenciando cómo el Gobierno ha entrado en shock, arrastrando a toda la nación.

De todos los ataques de EH Bildu, el más lacerante, el que más genera un clima irrespirable para España es la transferencia de la competencia de Tráfico a Navarra antes del 31 de marzo. ¿Cómo pueden quitarle esta función a la Guardia Civil cuando todo el mundo sabe que el sueño de todo agente al sumarse a la Benemérita es dirigir el tráfico, asistir en carretera a quien se queda sin gasolina y poner multas camuflados en radar móvil? La lista de espera de agentes fritos por poder participar en las próximas 'operaciones salida' de puentes y vacaciones antes de ese 31 de marzo es interminable.

No sorprende que la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) haya dudado de sus compañeros de la Policía Foral y haya afirmado que quitarle a la Guardia Civil esa competencia es como amputarle un brazo. ¿Exageración? En absoluto, dado que la APROGC tiene argumentos de tanto de peso como para preguntarse "¿nos llevaremos las manos a la cabeza como lo estamos haciendo ahora con la ley del 'solo sí es sí'?". Blanco y en botella, que aunque pudiera parecer que nada tiene que ver una cosa con otra, ¿quiénes somos nosotros para llevar la contraria a quien sostiene que por transferir Tráfico a la Policía Foral "el Gobierno traiciona al pueblo navarro y pone en riesgo a toda la sociedad"?

Con tal de estar unos meses más en La Moncloa, Sánchez está provocando un daño irreparable a España, bailándole el agua a EH Bildu que ya cuenta en su haber, sólo en lo que va de legislatura, con haber apoyado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. Instalados en su trinchera ideológica, ¿qué será lo siguiente? ¿Seguir presionando para derogar la ley mordaza, que la propia ONU ha criticado por vulnerar libertades civiles, o forzar a que se deje de comerciar con las vidas del pueblo saharaui, dando de lado a la dictadura marroquí? Un poco de dignidad, señor Sánchez.