La realidad siempre nos alcanza

Esta semana apareció el cadáver desmembrado de un niño en la playa de Roda de Berà (Tarragona). El cuerpo del pequeño, al que se calculan unos dos años de edad, permaneció en la playa un día antes de que un operario de limpieza diera la voz de alarma. El hecho de que durante más de 24 horas la gente que paseaba por la orilla viera al niño y pensara que se trataba de un muñeco da qué pensar. Hay algo de deshumanización, pero también de cómo nuestros cerebros se han acostumbrado a moldear la realidad para eludir lo incómodo, lo que agrede, lo que violenta.

Las primeras hipótesis del hallazgo llevan a pensar a que quizás el niño sea víctima de un naufragio, probablemente de una embarcación precaria con personas migrantes a bordo. La formulación de esta teoría viene de los restos de su vestimenta, pero nadie reparó en ello. Fue más sencillo pasar a escasos centímetros y pensar que tan sólo era un muñeco, sin que ni siquiera se pasara por la cabeza que el Mediterráneo ha quedado convertido en una gigantesca fosa común.

Borrar de nuestras mentes la imagen de esas miles de personas jugándose la vida en alta mar, sintiéndose más seguras en el agua en mitad de la nada que en la tierra de la que provienen, es más cómodo. Leía ayer la columna del ínclito Santiago Alba Rico y él mismo explicaba cómo se naturalizan hechos que no tienen nada de naturales. Por eso se da por sentado que dos embarcaciones que partieron de Senegal con 300 personas migrantes a bordo anden perdidas durante dos semanas y cuando unos ricachones pagan por hundirse en una lata de sardinas para ver el Titanic se para el mundo.

Las mentes moldean esa realidad, engañándonos al pensar que eso nos hace la vida más fácil; sin embargo, eso es tan falaz como la realidad que nos presenta. Hace unos días, escuchaba a un monárquico de pro seguir defendiendo la honorabilidad del rey emérito, pese a ser una adúltero probado y haberse demostrado que es un comisionista que ha defraudado a Hacienda, o sea, que nos ha robado indirectamente a todos y todas las españolas. Su cerebro deformó tanto la realidad para no derribar al Borbón de su pedestal que defendía su postura asegurando que "cualquier comercial se lleva su comisión cuando cierra un trato"... algo que ni siquiera corrigió pese a explicarle que el Jefe del Estado no es un vendedor de coches y que el Estado jamás ha negociado con él un sueldo fijo más variable. Da igual. Es su verdad, es su realidad.

Quizás eso es lo que está sucediendo a todas esas personas que dos días después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo siguen alzando victorioso al que se ha probado con datos objetivos que basó sus intervenciones en una sarta de mentiras. Feijóo moldeó la realidad por nosotros, confiando en que ¿quién puede resistirse a eso, si nos daba el trabajo hecho? Y tenía razón, pues salió reforzado del debate. De nada ha servido que un día después buena parte de los medios de comunicación desmontaran una a una las mentiras de Feijóo; para muchas personas, éstas ya ha dibujado una realidad de la que su cerebro no quiere escapar, como apuntaba Alba Rico, se ha naturalizado el cambio de ciclo y la sesera no permite que nada amenace eso, ni siquiera esa larga lista de embustes.

El problema es que la realidad siempre termina por imponerse. Del mismo modo que el cuerpo del niño no era un muñeco, era un cadáver, o que el emérito no tenía derecho a comisiones y ha cometido delitos contra España, llevar a La Moncloa a quien para hacerlo alicata su camino con mentiras no puede traer nada bueno. Si desde la oposición y días después del cara a cara continúa sacando pecho de sus embustes, imaginen qué no haría en el Gobierno, cuando sea él mismo quien 'fabrique' los datos oficiales. Si tras el 23 de julio sale elegido presidente, habrá muchos que se crean muñecos, pero en realidad, van a ser cadáveres, y no todos ellos en sentido figurado, porque la desigualdad mata del mismo modo que desmontar el Estado de Bienestar, como pretenden PP y Vox, aniquila.