Con 45 años y en la calle, mis hijos no comerán de los títulos que Defensa nos quiere dar

Las ministras en funciones Margarita Robles y Isabel Celaá presentan una serie de “soluciones” para las titulaciones académicas de los integrantes de la Escala de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. Pero es que ya hemos contado en artículos anteriores la facilidad con la que el Ministerio de Defensa maquilla la realidad.

La realidad de miles de soldados, y perdonen que me repita, es que nos vemos mirando a diario a un futuro incierto y abocado al más absoluto fracaso laboral tras haber dedicado nuestras vidas al servicio de España.

No contentos con engañar a los poderosos de la empresa privada en la feria de la industria del armamento, ahora se dedican engañar la ciudadanía española; nosotros, desde nuestra humilde posición, seguiremos haciendo lo que esté a nuestro alcance para desmentir las barbaridades que leemos en algunos medios de comunicación.

Libertad Digital o La Vanguardia anuncian en sus distintos titulares que el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha su maquinaria para dar una salida laboral a los Soldados que cumplan 45 años y estén obligados a abandonar las Fuerzas Armadas. Y recalco obligados, ya que eso de que “se desvinculan” no es voluntario de ningún modo, por mucho que quiera el Ministerio de Defensa llamarlo de mil maneras distintas.

Por otro lado, y como anuncio más sangrante, tenemos el artículo de La Razón que incluso anuncia que las asociaciones militares profesionales han asistido al acto y que han consensuado esta serie de medidas en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS); si las asociaciones no desmienten este extremo, serían participes de una farsa más que no da solución alguna a la totalidad de nosotros.

Algunos celebrarán las “medidas” viendo su afinidad con el Gobierno y otros, después de leer el acta de preparación del pleno del COPERFAS, entenderemos que tienen más miedo que siete viejas a la hora de denunciar no estar conformes con algo.

Como lo cortés no quita lo valiente, romperé una lanza a favor de ASFASPRO, porque han sido los únicos que públicamente muestran disconformidad con toda esta “farándula”.

Ya hemos visto las noticias, ahora analicemos la realidad, como el comienzo de un nuevo programa de ‘El intermedio’ del Gran Wyoming.

Para empezar, el plan llamado Consigue+ no es nada nuevo, ya que es un plan del que disponen las Comunidades Autónomas para la obtención de titulación. Ahora, el Ministerio de Defensa lo usa para hacerse una limpieza de conciencia como medida para los soldados, pero engaña a la sociedad al dar a entender que ponen todo de su parte en beneficio nuestro.

En todo caso, lo presentado por el Ministerio de Defensa es una ayuda para que quien se presente a estos exámenes vaya algo más preparado, una ayuda de la que muchos no podrán beneficiarse tampoco a pesar del gasto millonario que esto supone a las arcas del Estado.

Como ya hemos advertido en distintas ocasiones, la asociación militar #45SinDespidos será el Caballo de Troya o el Gran Wyoming de las noticias militares, así que eso haremos.

Recordemos lo que dice el artículo 16 de la Ley de Tropa y Marinería 08/2006:

Formación y promoción profesional.

1. La formación en las Fuerzas Armadas garantizará que los militares profesionales de tropa y marinería…

Son muchas veces las que me he leído este articulo y, por más vueltas que le doy, no veo dónde pone que esa garantía es solo para unos pocos. Esta “falsa” formación profesional que dice el Ministerio de Defensa que nos proporciona no es otra cosa que una formación y orientación laboral en la que se darían unas asignaturas online dejando las restantes a cargo de los afectados.

O sea, no es más que un parche más de los que nos tiene acostumbrado el Ministerio de Defensa a lo largo de los ya 13 años de incumplimiento sistemático de la Ley de Tropa y Marinería.

Pero es que hay más. Para acceder a esta pseudo-formación profesional tienes que estar en posesión de la ESO, titulación que los que ya peinan canas no les fue requerida para acceder a las Fuerzas Armadas, por lo que ya un amplio porcentaje de soldados no pueden realizar.

Y a esta medida no tienen acceso a día de hoy los más de 1.500 soldados que ya se encuentran en régimen de “reservistas de especial disponibilidad”, que no se beneficiaron ni de lo que estipula el citado artículo 16 ni de lo que dicta el artículo 2o:

Acceso a las Administraciones públicas.

El tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de las Administraciones públicas…

O lo que afirma la disposición adicional cuarta en su punto 3:

Los militares profesionales de tropa y marinería que pasen a encontrarse en situación de desempleo, serán objeto de un seguimiento activo e individualizado por parte del Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales…

La segunda actividad, ya practicada en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, sería totalmente viable a la hora de dar soluciones a una ley discriminatoria, incumplida y, que por muchos parches que le vayan aplicando, siempre llegará tarde para miles y miles de soldados que un día decidieron entregar si fuese necesario hasta la última gota de su sangre por España.

Ahora, el Estado se lo agradece privatizando las Fuerzas Armadas y enviándolos a un mercado laboral en el que pretenden que triunfemos con un titulillo —unos cuantos— cuando se cuentan por millones las personas que se encuentran en situación de desempleo con carreras universitarias.

Gracias por pensar tanto en nosotros, Gobierno.

Jenner López Escudero, un cabo temporal y presidente de #45SinDespidos.