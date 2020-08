Bielorrusia: el gastado guion se repite

Les dejo esto, elaborado a base de recopilar informaciones dispersas:

1.- Movilizaciones populares por resultado de elecciones presidenciales, con base real.

2.- Una candidata opositora sin más credenciales políticas que ser esposa de su marido. NOTA HISTÓRICA: El modelo de candidata viuda fue aplicado por vez primera por EEUU en Filipinas, para poner fin a la dictadura de Ferdinand Marcos. No es que a EEUU le importara la democracia. Marcos, como los Somoza en Nicaragua, había alcanzado el poder con un golpe de estado apoyado por EEUU. Las revoluciones en Irán y Nicaragua, en 1979, hicieron ver a Washington que el modelo de dominación basado en dictaduras ya no sólo no era rentable: era peligroso, pues propiciaba revoluciones antiimperialistas. Decidieron, entonces, cambiar de modelo, hacia uno pseudo-democrático, dirigiendo los cambios ellos mismos. Marcos fue el primero en probar el purgante. EEUU escogió como líder a Corazón Aquino, la viuda del opositor Benigno Aquino, protegido, a su vez, por EEUU, y asesinado por la dictadura filipina en 1983. En 1986, Corazón Aquino fue candidata de un amplio frente opositor organizado por… EEUU. El dictador Marcos y Aquino se proclamaron vencedores. Un golpe militar puso fin al problema, con el derrocamiento de Marcos. Aquino fue presidenta, suprimió la enseñanza del español y gobernó felizmente para unos felices EEUU. El siguiente país en conocer la fórmula de la viuda candidata anticomunista fue Nicaragua, con Violeta Barrios viuda de Chamorro. En Bielorrusia no hay viuda, sólo una exiliada de bloguero, apresado por incitar a la violencia desde su blog. No es viuda, pero sirve a los propósitos que se persiguen. Además, se mantiene la sustancia del modelo: consorte de…

3.- "Tenemos recursos financieros, hemos movilizado 50 millones de euros para ayudar a la sociedad bielorrusa, tenemos influencia política, pero Bielorrusia no debe ser una segunda Ucrania", declaró hace pocos días el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Si es dinero para la sociedad bielorrusa, es una absoluta miseria. Si es dinero para la consorte del bloguero es un montón de dinero. Como sabemos que no va a ir a la ‘sociedad bielorrusa’ sino al directorio opositor, son 50 millones para desestabilizar Bielorrusia. A propósito de fondos externos, en España es delito que los partidos políticos reciban dinero extranjero. También lo prohíbe la Unión Europea. Pero la UE sí puede repartirlo alegremente…

4.- Tijanóvskaya viajó a Letonia para reunirse, el pasado lunes, con el subsecretario de Estado de EEUU, Stephen Biegun. ¿Para negociar el apoyo de la CIA?

5.- Aprovechando la visita, el presidente de Letonia se unió a las manifestaciones contra Lukashenko. El hecho hace recordar las manifestaciones contra Juan Domingo Perón, en 1954, en Argentina, encabezadas por el embajador de EEUU. Los países bálticos y Polonia quieren ser a Bielorrusia lo que la Colombia de Duque es a Venezuela y Maduro

6.- Tijanóvskaya se dice dispuesta a viajar a Bielorrusia para dialogar con Lukashenko y ´resolver´ la crisis interna… con la entrega del poder a Tijanóvskaya. El guion que dieron al payaso de Guaidó, en Venezuela, y que en payaso se quedó.

7.- Entre viaje y viaje, la esposa del bloguero no ha parado de dar entrevistas a medios de comunicación europeos y estadounidenses ¡en inglés! No hace falta que la entiendan los bielorrusos, lo que importa que es lo divulguen medios occidentales.

8.- Como música de acompañamiento, la premio Nobel de Literatura, y ferviente partidaria de la UE, Svetlana Alexiévich, está denunciando que la pueden detener ‘en cualquier momento’ y clama: "necesitamos ayuda del mundo civilizado". Vaya, por Dios, la premio Nobel nos ha devuelto de golpe al siglo XIX, cuando las potencias imperialistas europeas dividían al mundo en civilizados, bárbaros y salvajes. Bárbaros o semicivilizados éramos los latinoamericanos. Salvajes los habitantes de África, Asia y Oceanía. Así que la señora Nobel está pidiendo a las potencias imperialistas -únicas civilizadas- que envíen sus soldaditos a Bielorrusia. ¿Les suena familiar? Por demás, les dejo esta afirmación de Thomas Mann, de 1907: "Rusia está mucho más próxima a la barbarie que nuestra mitad occidental de Europa". En 1907, Rusia comprendía a rusos, bielorrusos y ucranianos (pueden encontrar la cita en el artículo "La solución de la cuestión judía").

Si hay alguna novedad en este guion, me la señalan, por favor.