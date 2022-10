Si yo quisiera votar a Feijóo

Si yo quisiera votar al PP en las elecciones generales de 2023, es decir, a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno, no sabría por dónde empezar a informarme sobre su programa. Ustedes me dirán que mire lo que hacen sus barones y baronesas en las comunidades que presiden, pero para votar a Pedro Sánchez, por ejemplo, no miraría a Emiliano García Page, porque a veces parecen de planetas distintos, ya no solo de diferentes partidos. Además, como bien recuerda el propio Feijóo con sus contradicciones entre el Feijóo de la Xunta y el de la calle Génova, no es lo mismo gobernar una comunidad autónoma que a España entera.

La cuestión es que, mientras conducía precisamente desde Galicia y escuchaba en Radio Nacional el debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo, aguardaba expectante las medidas con las que el presidente del PP iba a contrarrestar las que ha ido aprobando y aplicando el jefe del Ejecutivo, las últimas, en el Consejo de Ministros de este mismo martes. No hubo nada. Y es cierto que Feijóo pidió a Sánchez que metiese en la trituradora de papel su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y que recortase el número de ministerios de su Gobierno, pero sobre cómo contener la inflación, la crisis climática, proteger a ciudadanos y ciudadanas de una situación peor a la actual si la guerra en Ucrania se alarga o, incluso, se recrudece, garantizar que se mantenga y se siga creando empleo, subir o no las pensiones, que se suban los salarios para acabar con la pobreza laboral, con la infantil también, con la energética, etc., etc.

Nada de nada, Feijóo no dio ni una cifra sobre qué inversiones suprimir -y eso que Sánchez le preguntó concretamente por ellas- ni sobre cuáles y cuántas hay que hacer y dónde. ¿Cómo sería, por ejemplo, el programa de PGE 2023 del PP para recaudar ingresos con los que crear el colchón social si pretende bajar los impuestos indiscriminadamente? A lo mejor, el líder de la oposición prefiere que recurramos al programa de su antecesor en el liderazgo del PP, Pablo Casado, pero no lo recomiendo. Primero, porque aunque a veces Feijóo parezca más Casado que el propio Casado, las circuntancias socioeconómicas son completamente distintas hoy a las de 2019, sin pandemia y sin guerra (pueden consultar el programa electoral de las generales de noviembre de 2019 aquí, la única propuesta más o menos concreta en la web del PP), y, segundo, porque en realidad, Feijóo es, ante todo, el delfín de Mariano Rajoy y además, se le parece más de lo que probablemente le gustaría cuando Sánchez le recordó la deuda que provocó el banco malo, la SAREB (35.000 millones); la crisis del procés en 2017, o las cifras de paro en 2013, de un 26,9%, frente al máximo de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo (16%)

Sí, definitivamente, Feijóo no quiere que conozcamos sus políticas anticrisis porque a diferencia de Sánchez, él no quiere ganar elecciones, y así lo ha dicho: ha venido a Madrid para liderar el PP y pasar el rato, ya que en Galicia se aburría de ganar una y otra vez. Es normal. El expresidente gallego está convencido de que va a ganar en 2023 sin buscarlo y debido a la incompetencia que achaca a Sánchez y su Gobierno; entonces, hará un sacrificio y asumirá el poder junto a la ultraderecha de Santiago Abascal (Vox), porque eso parece darse por descontado en la ecuación. ¿Para qué va a molestarse en dar ideas si La Moncloa le viene a buscar ella sola por ser vos quien soy?