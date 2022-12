Por qué debería importarte lo del Tribunal Constitucional

Desde que saltara la noticia del bloqueo del Tribunal Constitucional (TC), impidiendo su renovación, he visto algunos comentarios de que, realmente, a la mayoría de la gente no le preocupa demasiado todo esto. Que la sociedad tiene otras preocupaciones, como el sueldo a final de mes o el billete del metro. Y, sí, claro, es normal según qué circunstancias, pero no en todas.

Quizás una parte de esas reflexiones demuestran que ese distanciamiento se produce por desconocer cómo funciona la democracia. Y eso sí es un grave problema. Primero, porque este país viene de una dictadura y tiene una democracia consolidada pero que aún no ha cumplido ni cincuenta años. Y quizás la desafección política, el que haya gente que pase de todo esto, hace que muchos no sepan ni qué está ocurriendo. Si queremos democracia y queremos conservarla, lo del Tribunal Constitucional sí debería preocuparte. ¿Por qué?

1. Porque desde el colegio nos enseñaron que hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que los tres están separados y no pueden intervenir uno en el otro, precisamente, para garantizar la democracia. Y sí, aunque el Tribunal Constitucional no es "poder judicial" y esté por encima, es la primera vez en democracia que ha paralizado un proceso legislativo.

2. Como decía, el Tribunal Constitucional no es poder judicial, aunque se le llame "tribunal". Es un un órgano constitucional elegido por ese poder legislativo (que está en las Cortes, con partidos que representan a la ciudadanía). El TC vigila si las leyes atentan contra el espíritu de la Constitución. Por eso su función siempre fue a posteriori, no durante una tramitación como ahora ha hecho. Es decir, se aprueban las leyes y si no se está de acuerdo se presenta un recurso de inconstitucionalidad. Pero esta vez no ha sido así.

3. ¿Qué proceso ha hecho? Si una ley se aprueba en el Congreso siempre pasa luego al Senado para su aprobación final (ojo, en el Senado se pueden parar las leyes y volverlas al Parlamento). Y en ese intervalo del Parlamento al Senado, que es un proceso legislativo, de soberanía popular, donde reside la voz del pueblo, es el paralizado por el TC con seis votos a favor y cinco en contra. Ha ocurrido por primera vez. ¿Por qué? Porque estaba en juego la renovación del propio tribunal. ¿Ha prevaricado el TC? Hay juristas que dicen que sí, otros que no pero sí es un mal comportamiento y un desprecio al procedimiento. A todo esto, dos miembros recusados (y caducados) se han votado a sí mismos. Recursar es una forma de apartar a un juez cuando se considera que su imparcialidad está en duda. Lo normal en estas circunstancias es que se abstengan de votar, pero aquí lo han hecho para impedir su sustitución.

4. ¿Que la ley reformara al Tribunal por vía de enmiendas era incorrecto, como quería el Gobierno? En esto hay muchas opiniones, puesto que no es la primera vez que ocurre. El TC lo que ha hecho es admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la oposición contra el procedimiento legislativo, con el argumento de que va en contra del artículo 23, sobre el derecho a la participación política. Es cierto que el Gobierno podía y (sabiendo quién tiene enfrente) debía haber iniciado el procedimiento por otras vías para evitar esto, pero también que hacerlo así conlleva otros plazos que son prácticamente insostenibles ante un bloqueo judicial inaudito, cuya renovación el propio Partido Popular no permite, y que ha provocado varios serios toques desde Europa. La propia ley orgánica que regula al TC dice que las cautelares (que pidió el PP) se pueden tomar cuando el daño sea irreparable. Pero es que en este caso no lo era porque podía haberse corregido en el Senado. Y si no hubiese ocurrido, se presenta el recurso de inconstitucionalidad después, como siempre ha sido. El daño era reparable. Y ellos lo han cortado en seco y en tiempo récord en comparación con otras cautelarísimas aún no solucionadas.

5. ¿Y por qué todo esto debe importarte? Porque si al final, como hace el PP, te garantizas que estos órganos no puedan renovarse, te da casi igual no gobernar. Si cuando no gobiernas te garantizas una mayoría en el Tribunal Constitucional, que es quien debe dar o no respuesta a los recursos de inconstitucional que presentas como partido, tienes una buena parte de tu proyecto político garantizado aunque no gobiernes. En otras palabras, esto debe preocuparte porque si por primera vez el TC parte frena (con todos sus peros) un proceso legislativo (que representa la voz del pueblo) a partir de ahora... es un peligroso antecedente.

6. ¿Crees que esto no te afecta? Pues más de lo que piensas. Cuando se dijo que la ley de violencia de género podía ser inconstitucional, quien dijo que no lo era fue el TC y muchas mujeres viven gracias a ello. Porque cuando el PP presentó un recurso contra la ley que permitía el matrimonio homosexual, fue el TC quien dijo que era constitucional y eso permite que hoy, si eres homosexual, puedas casarte. Porque llevamos más de una década esperando qué dice el TC sobre la ley del aborto tras el recurso del PP, en plena ofensiva en todo el mundo contra ese derecho, que afectaría a miles de mujeres. Y lo mismo pasa con otros recursos pendientes: desde que puedas morir cuando quieras porque está en duda la ley de eutanasia, a que puedas beneficarte en tu trabajo de las medidas de la última reforma laboral, o tener la certeza de que debes ser asalariado si trabajas como ryder. A partir de ahora cabe la opción de que cualquier ley pueda ser interrumpida antes de su aprobación, que nunca antes había sucedido.

En resumen, sí, el pasotismo ante lo del Tribunal Constitucional desvelaría otros problemas, desde cultura democrática a falta de implicación. No puedes vivir al margen de tu democracia porque vives en ella. Lo del TC debería interesarte porque desde el Tribunal Constitucional se hace política, porque dice qué leyes están permitidas y cuáles no. Esas que pueden afectar a tu vida directamente. Y cualquier cambio de las "normas" en los procedimientos significa dañar a las instituciones y no respetar la voz ni el voto. Una vez abierta la veda por primera vez, corre el peligro.