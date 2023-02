Pedro Sánchez y el ruido

El presidente del Gobierno dio una entrevista de perfil bajo -muy bajo- este lunes a Pedro Piqueras en Telecinco. La charla ni siquiera fue tendencia en Twitter, aunque justo es decirlo, Alexia Putellas (jugadora del Barça), le arrancó enseguida cualquier protagonismo al que pudiera aspirar Pedro Sánchez -no lo parecía- haciéndose con el premio The Best del año 2022. Un reconocimiento inesperado, decían los expertos en la radio, pero muy celebrado.

El jefe del Ejecutivo respondió a Piqueras sin dar titulares, más allá de reiterar que "la paz duradera" se conseguirá para Ucrania apoyando a Ucrania. Ya no es "la paz", ahora es "la paz duradera" la respuesta que se da a quienes ven que la invasión rusa es solo la punta del iceberg de una batalla por el poder mundial y que hay que pararla cuanto antes por la incertidumbre que generan las amenazas tangibles que impregnan los discursos de los líderes mundiales, de norte a sur y de este a oeste.

La moción de censura que ha presentado Vox sobrevoló toda la entrevista, pero Sánchez no quiso mostrar excesivo entusiasmo, pese a que es el único que saldría beneficiado de ella; tampoco tuvo reproches para Ramón Tamames, que defenderá la posición de la ultraderecha de que hay que echar a Sánchez de La Moncloa, aunque no sabemos si con un plan como exintegrante del PCE o como exmiembro del partido de Adolfo Suárez.

El PSOE ha decidido tomarse en serio la moción -al fin y al cabo, Sánchez llegó al poder por primera vez con una exitosa contra Mariano Rajoy- y respetar a la institución, el Congreso, y los votos de la gente al responder a Tamames, aunque en realidad, a quien pretende interpelar es a Alberto Núñez Feijóo, por su ausencia del debate y la anunciada abstención del PP y porque todas las encuestas indican -también las que maneja Moncloa, según dijo Sánchez a Piqueras- que la única posibilidad para las elecciones es un Gobierno de coalición y Feijóo solo tiene a Santiago Abascal como socio posible.

Sánchez se mostró algo desganado en la entrevista, o preocupado, ... o fue mi sensación, porque trató de quitar hierro a todo por cuanto le preguntaba Piqueras: quiso tranquilizar a la gente porque el Gobierno prevé que los precios de los alimentos bajen en los próximos meses -no habrá intervención, como pide el socio Unidas Podemos-; porque prevé que se culmine este año en la Unión Europea la reforma del mercado eléctrico con el desacople del precio del gas del de la energía; porque confía en que se resuelva el problema "técnico" de la ley del solo sí es sí con la reforma presentada por el PSOE a la que se oponen sus socios de Gobierno y parlamentarios; porque espera que las entidades financieras ayuden a los/as ciudadanas con la crisis de las hipotecas; porque cree que el caso Mediador se quedará en un caso de corrupción más ante el que los socialistas han respondido con "rapidez y contundencia", al contrario de lo que hace el PP con la alcaldesa de Marbella, por ejemplo; porque no hay que generar alarmismo con la amenaza nuclear de Putin o que Ucrania siga escalando en sus peticiones y Zelenski llegue a pedir envíos de tropas a los países aliados ...

Hubo momentos en los que no sé si Pedro Piqueras entrevistaba a Pedro Sánchez o a Mariano Rajoy, salvo cuando el presidente se refirió a la coalición de Gobierno que dirige, subrayó las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos (cultura de gobierno e institucional, básicamente) y confesó que le gustaría que hubiera "menos ruido" a la hora de ventilar la discrepancias entre socios. Aunque para "ruido", el que hizo Isabel Díaz Ayuso en el vídeo en que pedía a Sánchez desde Barcelona que demostrara que él no está implicado en el caso Mediador del "tito Berni", dejando ahí la pregunta y la sospecha, que es a lo que se dedica la ultraderecha. El ruido, ese.