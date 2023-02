Alves no está en prisión solo por ser famoso y rico

Desde que se supo que Dani Alves seguirá en prisión provisional y sin fianza empezó a extenderse por tertulias la teoría de que está allí, casi de forma exclusiva, por ser un futbolista reconocido y rico. Incluso escuché decir que se tiene más castigo si eres rico que siendo pobre. A quien tenga dudas sobre el procedimiento debe saber que la prisión preventiva es compatible con la presunción de inocencia, siempre. El juez Joaquim Bosch hacía un estupendo hilo en Twitter que demostraba cómo el auto se ajusta a derecho de principio a fin.

Si se lee el auto, en el punto séptimo B, se centra bastante sobre la justificación de "arraigo" en Barcelona. Y ahí se describe una serie de factores fundamentales: que no hay arraigo suficiente en España a fecha de hoy, que desde que dejó el Barcelona F.C. su paso por la ciudad es esporádico, que su vinculación con la ciudad por matrimonio es administrativa, que él mismo reconoció venir solo en vacaciones y que toda su familia vive en Brasil, sus padres, sus hermanos y también todos sus hijos. Después se remarca, en el punto C del auto, que tiene doble nacionalidad y que la constitución brasileña y otros convenios internacionales descartan la entrega de nacionales.

Es aquí cuando se indica que la situación económica puede hacer prever posibilidades de fuga para "trasladarse a Brasil" y "hacer imposible la celebración del juicio oral". Además, recuerda en el punto D, cuando analiza su capacidad económica, que como administrador o titular tiene más de quince empresas. ¿Dónde? En Brasil, no en España. ¿Y por qué querría huir? Pues, en el mismo auto se dice: "Por la alta pena que puede serle impuesta y los severos indicios de criminalidad".

¿Hacemos un recordatorio? Antes de que en 2018 la Manada de Pamplona tuviera libertad provisional, ya se la negaron. Recuerdo, por ejemplo, cómo en diciembre de 2017 (y antes también en julio y septiembre) la Audiencia de Navarra rechazó su puesta en libertad. ¿Era por ser ricos? No, era por riesgo de fuga ante el delito que se les acusaba. Luego ya sabemos que sí se les concedió la libertad provisional hasta su entrada en prisión, cuando ya la causa judicial estaba en otro punto y el límite de la prisión provisional estaba sobre la mesa. Para que se vea cómo, en otras ocasiones, la justicia no deja a los "famosos futbolistas" en la cárcel, tenemos el caso de Santi Mina, en libertad en Arabia Saudí mientras se estaban analizando los recursos. A pesar del criterio de acusación y Fiscalía.

En resumen. ¿Cuenta la capacidad económica para poder huir? Sí. ¿Pero ser rico y famoso es el único factor? No, porque en Dani Alves, lo que se insiste una y otra vez, es en el arraigo de Brasil, por sus empresas y familia, y el hecho de que no pudiera ser detenido ni extraditado para afrontar el juicio cuando se celebre. ¿Tiene más pena alguien por ser famoso? No, la pena no se la inventa la justicia según lo que le apetezca por quién sea el acusado, sino por lo establecido en el Código Penal según el delito cometido y en función, además, de si hay agravantes. Por eso, puede ser que no tengas tanto dinero como Dani Alves pero si tu arraigo está en Singapur o en Perú, en el inicio de una causa es muy probable que el arraigo vaya en tu contra. Sobre todo cuando el delito del que se te acusa es tan grave como una violación, que no es el robo de una cartera.

Ojalá quienes han titulado que el factor económico es el único y decisivo se preocuparan más por desmontar bulos, como el mito del flujo vaginal de la acusada. O, si no piensan en la víctima, mejor que reconocieran que lo primero para determinar la prisión provisional es la gravedad del delito, aquí, superior a dos años. Quizás podría encontrar respuesta ahí a sus dudas, como también si evaluaran los indicios contra Alves, entre ellos su propio ADN, que no aparece en la víctima por fuga ni por arte de magia. A lo mejor, todos estos indicios pesan mucho más que el bolsillo.