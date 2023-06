Bustinduy, saber irse y saber volver

A Pablo Bustinduy, el fichaje de Sumar para la campaña de las elecciones generales y exdirigente del Podemos de 2014, no hace falta presentarle en esta su nueva etapa; lo hace él solo: "En estas elecciones decidimos qué horizonte dar a este mundo en crisis. El bien común o la ley del más fuerte. La justicia ecológica y social o el sálvese quien pueda. Es un reto de época, que exige estar a la altura. Vamos a por ello. Un honor sumarme a la tarea".

Hace tiempo que en política un fichaje no despertaba tantos elogios, incluso, entre quienes no comparten su ideología. Van algunos públicos: "Buenísima noticia. La mejor cabeza pensante del antiguo Podemos"; "Un gran perfil que seguro que ayudará a seguir sumando"; "Que gente como Pablo Bustinduy decida volver a la política siempre será una buena noticia para todos"; "Siempre ha sido un orgullo caminar a tu lado"; "Este es el camino"; "Es una muy buena noticia que vuelvan los mejores, los más preparados"; "Un cerebrito"; "Músculo intelectual" ...

Hay muchos comentarios más en las redes y, salvo medios de ultraderecha que se empeñan en gritar "¡Venezuela!" o "¡Cuba!" (Bustinduy fue el responsable del área de Internacional en Podemos y portavoz de la coalición Unidas Podemos en la Comisión parlamentaria de Exteriores), algo que hacen con todos los/as candidatos de izquierda, por otro lado, en mi WhatsApp tengo mensajes de diputados/as de PSOE, PP, nacionalistas ... que coincidieron con él y destacan su peso intelectual, su dedicación y -es importante- "su educación, que no es sinónimo de falta de firmeza; brillante". Para los del bolivarianismo, de hecho, recordar su intervención en el Congreso (2019) sobre Venezuela, la emergencia climática, el Brexit, los tambores de guerra de Donald Trump, ... Escúchenla y si encuentran algo mejor y más europeísta -incluso ahora que Joe Biden ha declarado su amor petrolero por Nicolás Maduro y ha mandado a Juan Guaidó a hacer arepas-, publíquenlo. El tiempo ha dado la razón a Bustinduy, o sea, al Derecho Internacional; ha hecho de este discurso que les muestro una advertencia histórica que se ha cumplido.

Puedo hablar con objetividad de Bustinduy porque lo conozco, es colaborador de Público y sus columnas se leen con la misma dedicación con la que él explica las cosas: pedagógico, brillante en la escritura, exahustivo y elegante pero contundente; no son malas cualidades para un político que vuelve y que nunca debería haberse ido. Lo hizo en silencio y sin airear los motivos, aunque por el momento que atravesaba Podemos, se intuía perfectamente la razón de su marcha y su sensación de estar fuera de lugar: el partido morado acababa de romperse por el lado de Íñigo Errejón en la que ha sido su crisis más aparatosa, probablemente la peor antes de la salida de Pablo Iglesias y las elecciones del domingo 28 de mayo.

Hasta el anuncio del Movimiento Sumar de que se integraría en su equipo de campaña, el profesor Bustinduy se ha dedicado a dar clases de Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Columbia, New York University y el City College of New York. Incorporarse ahora a una candidatura, con unas generales imprevistas a menos de dos meses y tras el desastre que fueron las autónomicas y municipales para su expartido y la confluencia, no puede explicarse más que desde la vocación de servicio público y un compromiso casi temerario, si se me permite, valiente. Es lo normal, supongo, cuando eres un político que sabe irse y volver con la coherencia personal del aventajado que nunca se ha traicionado a sí mismo. Mucha suerte.