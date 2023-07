Pactos vendo que para ti no tengo

Advertimos hace tiempo, en estas mismas páginas, la campaña que comenzaba en muchos medios de comunicación, en el PP y en PSOE de naftalina de Felipe González o Alfonso Guerra para ir preparando el terreno, si no a una gran coalición PP-PSOE tras las elecciones generales del 23 de julio (el sueño húmedo de estos mismos), sí a una abstención de los socialistas para permitir que gobierne Alberto Núñez Feijóo en solitario. Se da por hecho que el Partido Popular ganaría las elecciones en escaños, ya que salvo la encuesta del CIS conocida este miércoles, el resto de sondeos así lo confirman, con bastante diferencia media con respecto al Partido Socialista.

Desde que el bipartidismo ha muerto y el Parlamento español es el más plural de la democracia, pedir la abstención para que gobierne el PP (lo contrario ni se contempla, recuerden las elecciones de 2019 que ganó Pedro Sánchez) se ha convertido en un clásico para las campañas conservadoras. Tiene su punto de humor negro, además, que Feijóo ande implorando por los atriles mitineros de su verano azul ese gesto de los socialistas y amenace con llamar a los barones del PSOE para que hagan entrar en vereda a Sánchez, si hace falta, supongo, echándolo de Ferraz, como aquel fatídico 1 de octubre de 2016.

El presidente del PP, no obstante, ya recibió la contundente respuesta de Guillermo Fernández Vara sobre la llamada que no espera de Feijóo: "Es una indecencia". Al barón socialista extremeño, que se retirará en octubre tras haber ganado las autonómicas del 28 de mayo pero sin poder gobernar, le ha sabido a cuerno quemado la ligereza de Feijóo pidiendo abstenciones hacia un lado nada más; del PSOE para servir al PP. "Y punto", que diría el fundador don Manuel (Fraga). En Extremadura, para que Vara gobernase, ni se planteó semejante cosa, aunque la alternativa haya sido pactar con el fascismo.

A Felipe González, en cambio, los pactos de gran coalición le parecen bien. ¿Se imaginan? Un partido único PPSOE en el Gobierno, sin oposición más contundente que un grupo de medianos y pequeños partidos, varios de ellos territoriales. No se me ocurre una aberración antidemocrática más inoportuna en estos momentos, con permiso de la ultraderecha, y me dicen los socialistas de La Moncloa que ya pueden llorar a la vez González, Guerra, Joaquín Leguina, Juan Alberto Belloch, "Agamenón o su porquero", que antes nuevas elecciones las veces que haga falta que pactos para salvar el pellejo a Feijóo.

Para desmontar definitivamente la campaña de Feijóo, que solo quiere un amiguito que se abstenga, ha llegado este miércoles también la Comisión Europea, recordando al líder del PP que renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de una puñetera vez, que van más de cuatro años, parece que haremos los cinco y aquí el Señor de los Pactos de un carril se ha pasado por el arco del triunfo el acuerdo mandatado, la Constitución y la base más elemental de la democracia, con permiso del atropello de las cloacas de Interior.

El Gobierno de la Unión Europea ha mostrado "serias preocupaciones" con el estado del poder judicial, sobre todo del Tribunal Supremo, con un parón de nombramientos y renovaciones insoportable y una deriva que, de ganar la (ultra)derecha el 23-J, puede convertir a España en una Hungría de la vida. Primero renueven el CGPJ y después, hagan la reforma del sistema de elección de sus integrantes, dice la UE; pero a Feijóo, el Señor de los Pactos para-lo-que-me-conviene, que la Comisión le señale las vergüenzas le importa exactamente nada: el PP confía en gobernar, renovar el CGPJ a su imagen y semejanza (que es también la autoritaria de Vox) y currarse un sistema de elección que, en un panorama judicial tan conservador como el español, le garantice el control del poder judicial gobierne quien gobierne más adelante -como ahora- y dando a la sede de la soberanía nacional (nuestro voto) la menor influencia posible en ese proceso. Al fin y al cabo, ¿que supone ganar el Ejecutivo y el Legislativo si no tienes el Judicial? Pues eso.