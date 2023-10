"¿Dónde están las feministas españolas?"

En cuanto saltó la noticia del ataque de Hamás a Israel, y el de Israel sobre Gaza, la ultraderecha aprovechó la ocasión, en redes, columnas y tertulias, para señalar al feminismo. Junto al cartel de israelíes secuestradas por Hamás escribían: "Las falsas feministas que callan ante los terroristas y violadores", "¿dónde están las organizaciones feministas?", "las del #MeToo y gilipolleces como el #8M miran a otro lado", "el silencio de las feministas españolas que jalean secuestradores".

Para empezar, a las que deben escuchar son a las feministas israelíes y palestinas. Ellas, las que lo padecen, son las llevan años hablando y ellos...pasando. Buscáis enfrentar a las mujeres cuando israelíes y palestinas se manifestaban juntas el pasado cinco de octubre para pedir el fin del conflicto. ¿Ese día hablasteis de ellas o no os interesaba?

Empatizamos con todas. Sean palestinas o israelíes. Porque en cualquier conflicto el cuerpo de las mujeres siempre es campo de tortura y violación. No hay espacio para narrar tanto horror tantos años. A diferencia de vosotros, a ellas las leemos y escuchamos. A todas. No solo a las palestinas. Hoy mujeres israelíes como Amira Hass o Orly Noy recuerdan, de forma expresa, que "lo que los palestinos nos hacen ahora, nosotros se lo hemos hecho a ellos durante años: quemar sus casas, disparar, tomar rehenes civiles, niños asesinados, miedo..." Y eso no significa apoyar asesinatos y atentados sino reflexionar sobre el origen.

Sabemos de derecho internacional. De cómo Israel ha incumplido las resoluciones de la ONU. De cómo, igual que EE.UU alimentó a los muyahidines y la posterior Al Qaeda, Israel alimentó a Hamás, como desvelan ex responsables de los servicios secretos israelíes y ex soldados. Aniquilar solo genera odio y ojo por ojo. Hamás tuvo donde aprender grupos paramilitares israelíes actuaban por 1947 como terroristas en su proceso de ocupación.

Sabemos que ser israelí no es ser sionista, ni ser palestino ser de Hamás. Sabemos y condenamos a un grupo terrorista. Y exigimos lo que se le supone a un estado democrático, que no es ni terrorismo de Estado ni un apartheid. Sabemos que políticamente Gaza no es Cisjordania, ni Hamás es Fatah ni la OLP. Sabemos que entre las mujeres de Hamás están las que promueven ideales conservadores extremistas, lejos de valores feministas y lejos de la aconfesionalidad de otras fuerzas. O las israelíes que reclaman aún rezar como los hombres en el Muro de las Lamentaciones, haciendo frente a las ortodoxas. Y, a pesar de las diferencias religiosas, pensamos en ellas porque cuando tienes que vivir bajo las bombas, dejas de pensar en tu violencia como mujer para sobrevivir.

Cuando, como dice Unicef y la ONU, vives en una Gaza donde el 96% del agua no es apta para beber, has tenido unas 13 horas de electricidad, y destruyen la escuela de tu hijo o hija, ¿cómo vas a pensar en ti como mujer, si tu cabeza solo da vueltas a si volverá tu hijo vivo o en qué comer esta noche? ¿Cómo ser libre cuando en Gaza hay unas cifras desorbitadas de paro e impide a las palestinas ser independientes?

¿Queréis hablar de ellas, machotes? Hablad sobre por qué algunas necesitan ser libres en mitad de la guerra. Porque igual que aquí está el machismo lo está allí. Porque hay palestinas dependientes de ese 40% de parejas o familiares que las maltratan o violan o golpean. Hablad los asesinatos machistas de palestinas, que superan los 120-150 al año. Hablad de que no tienen leyes de protección ni atención. Hablad de los matrimonios forzados y de que el aborto está prohibido. Hablad de los abusos o violaciones a palestinas de los soldados israelíes en los checkpoints. Hablad de que si tienes un cáncer ginecológico, y debes desplazarte de Gaza a Cisjordania para tu tratamiento, habrá días en que no podrás cruzar ni el país o morirás. Mujeres con derechos limitados por la pobreza, el desempleo, el patriarcado social, religiones y guerras. Muchas han envejecido viendo, desde niñas, solo muerte y destrucción. ¿Dónde han estado los machistas estos 75 años? Riéndose e ignorando a las mujeres que denunciaban todo esto.

Vendéis que os preocupan ellas, cuando sois los mismos que despreciáis a las mujeres inmigrantes y sus familias. No cuela. Os vais a preocupar por las israelíes, palestinas, afganas o iraníes, cuando no os preocupan ni las de aquí. Otro paso más en vuestra instrumentalización de las mujeres para salvar vuestro pellejo. Es asqueroso. Usar a las víctimas de una guerra no para defender sus derechos sino para hacer política reaccionaria. Es la miseria infinita y sin escrúpulos del machismo español. Lecciones, de vosotros, ni una.