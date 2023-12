“Las empresas (no) crean empleo”, la imprescindible deconstrucción de un mito neoliberal

La primera derivada es muy clara. Cuando se dice que las empresas crean empleo, se sobreentiende que son las empresas privadas las que crean empleo. Hay cosas que no hace falta explicitarlas, ya se saben. La empresa privada, la que pertenece a un empresario que corre riesgos, es "la empresa". Existen instituciones y empresas públicas y bancos públicos, pero es como si no "crearan" empleo. O como si no existieran.