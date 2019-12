Pablo Iglesias, Espinosa de los Monteros y una televisión pública podrida

No me sorprende, sino que me asquea que la televisión pública participe en calidad de protagonista de una estrategia que, al mismo tiempo, busca intoxicar y crear opinión a partir de una cuidadosa selección de chascarrillos, mentiras y medias verdades. Y me inquieta todavía más porque la información, por llamarla de alguna manera, que recibe la mayor parte de la gente procede de los telediarios y los programas de entretenimiento.