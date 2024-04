El ciclo de las noticias falsas y sus consecuencias

Entre las múltiples reacciones a la ya más que analizada y comentada carta de Pedro Sánchez, me quedo con la que tuvo Diego de Schouwer, asesor del Partido Popular en el Senado, en su cuenta de Twitter: "Se confirma que Begoña Gómez es la tecla que había que presionar". En solo una frase resume perfectamente lo que se busca con la fabricación de bulos para deslegitimar o desestabilizar un gobierno y/o un partido o cargo público. El funcionamiento es enchufar el ventilador de mentiras hasta que alguna acierte de pleno o el cúmulo acabe hundiendo en el fango la credibilidad o el prestigio de alguien. Podría parecer que todo nace de la casualidad, pero toda noticia falsa con interés político responde a un ciclo elaborado y pensado con la connivencia entre partidos políticos y pseudo medios.

Sabemos que el lawfare no es nuevo. La reciente absolución de Mónica Oltra o los continuos archivos de causas contra Podemos son las muestras más recientes de cómo desde la derecha se utiliza la justicia para corroer al enemigo político. Pero no creo que sea el momento de rendir cuentas, sino de aprovechar que todos los focos están en estas sucias prácticas para intentar, de una vez por todas, desmontar las fábricas de bulos que se ha montado el Partido Popular y empresarios afines para imponer su agenda ideológica. Cuando salpica a un presidente del Gobierno o a un partido de los autodenominados de Estado, nos guste o no, tiene más presencia en prensa nacional e internacional. Así que desgranemos el caso de Begoña Gómez para ver, brevemente, cómo funcionan sus mentiras y cuáles son sus fases.

La denuncia presentada por Manos Limpias que ha provocado este periodo de reflexión (y una posible dimisión) de Pedro Sánchez es el último paso, pero no se entendería sin saber de dónde viene. Han sido varios los pseudo medios que han decidido atacar a la mujer del presidente para contrarrestar la información que salía del novio de Díaz Ayuso, pero, principalmente, el diario digital The Objective ha sido quien ha "destapado" los supuestos negocios sucios de Begoña Gómez. Sin fuentes claras, sin fundamentos y con suposiciones, ha ido urdiendo un descrédito hacia su persona para desgastar al presidente y, cómo no, para mejorar su pésima audiencia y credibilidad. Un medio deficitario, pero que, desde el primer momento, recibió inyecciones de dinero público de parte del Partido Popular. No es el único. Los otros valedores de estas informaciones son OkDiario, Javier Negre o El Debate, también regados de ayudas en forma de publicidad institucional.

Ya sabemos que en estos casos los favores se hacen para tener algo a cambio y de ahí proviene este acoso y derribo sin una prueba clara detrás. Entre las múltiples noticias, la más llamativa fue la inventada por The Objective que denunciaba que Begoña Gómez había recibido una subvención y el Gobierno la ocultaba. No solo eso, Telemadrid, el medio público controlado desde tiempos inmemoriales por el PP, abrió el telediario de la noche con esa noticia con la única fuente de ese medio de dudosa credibilidad. Un día más tarde tuvieron que desmentirlo, pero la noticia ya había corrido como la pólvora y, como siempre, la rectificación se queda en nada, se dice con la boca pequeña y se permite que la mentira siga circulando y engorde el "dudoso" currículum de Begoña Gómez.

Y tras la salir en la prensa afín y regada de dinero del erario por sus amigos del Partido Popular, es este quien se aprovecha de esas noticias y las lleva al Congreso o al Senado para enfangar el debate público. Saben que no hay nada, que esos medios no son más que propaganda y ruido, pero se valen de ellos para hablar de que la prensa desvela los trapos sucios de la mujer del presidente y que este debería dar explicaciones. Finalmente, un pseudo sindicato presenta una denuncia, un juez afín abre diligencias, el desgaste hace efecto y acaba con la carta del pasado miércoles.

En vez de asumir que tal vez se estén pasando de la raya, huelen la sangre como una piraña en una pecera y, como bien señala su asesor en el Senado, entiende que es la tecla a presionar y el lugar donde morder. Como saben que no hay caso, en las explicaciones del presidente del Partido Popular o de sus portavoces hablan del entorno del presidente sin nombrar a su mujer. Se curan en salud por si, finalmente todo se archiva y queda en nada, decir que ellos jamás señalaron a Begoña Gómez y que solo replicaban información de los medios de comunicación. Aquí no es que lancen la piedra y escondan la mano. Es que golpean de lleno repetidas veces y luego señalan a otros como los artífices de la agresión.

Mónica Oltra perdió su cargo y el desgaste acabó con el Gobierno del Botánico en el Pais Valencià. Podemos lideraba encuestas, superaba los 70 diputados y ahora pelea por seguir vivo en las próximas elecciones europeas. Su antiguo líder y su mujer, la anterior ministra de Igualdad, sufrieron un acoso sin precedentes en la puerta de su casa, también de estos pseudo periodistas que reciben dinero del PP. Políticos o periodistas catalanes como Jesús Rodríguez de La Directa han tenido que marcharse fuera para seguir ejerciendo su profesión y defendiendo su libertad. No es nada nuevo, pero ahora será más notorio que nunca y es hora de hablar de las estrategias de la derecha para alcanzar el poder. Ya sabes, por lo civil o lo criminal.

Ahora que está feo empuñar un arma y mandar al rival político a una cuneta, tienen nuevas estrategias de desgaste y derribo. Sienten que el poder les pertenece y en la oposición no están cómodos. Por suerte, empresarios, jueces y medios de comunicación están detrás para ayudarles en su reconquista del poder y van a ir con todo. Que la denuncia de Manos Limpias y la carta del presidente no nos impidan ver el bosque. Toda fake new tiene un ciclo. Nace en el despacho de un político e intenta morir en la dimisión o el desgaste de otro. Por el camino necesita amigos que permitan que el rio siga su curso. O empezamos a crear diques o acabaremos ahogándonos. ¿Qué tal si desenterramos aquel viejo debate sobre la Ley de Prensa?