Vivir en Madrid, una actividad de riesgo

La irresponsable gestión de la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid encabezada por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, está convirtiendo a la población de la Comunidad en cobayas humanas de una política depredadora que atenta contra la vida no solo de los y las madrileñas sino de toda la población española.

Estos últimos días leo preocupada todas las noticias que llegan de Madrid. Aparentemente nada tiene sentido. En Mayo la Comunidad encabezaba las protestas reclamando el fin del estado de alarma para poder reactivar la economía. Y tras casi tres meses de responsabilidad directa de la pandemia, aparentemente, a diferencia de otras comunidades, no han hecho los deberes.

En lugar de aprovechar la estructura sanitaria local existente, fortaleciendo la atención primaria; en lugar de coordinarse con los centros de salud, y de una manera piramidal la información fluyese de abajo arriba y de arriba abajo, siendo los consultorios locales los que tratan y gestionan directamente, coordinados y apoyados por los centros comunitarios y con la consejería de sanidad coordinando toda la operación, supervisando, formando al personal y fortaleciendo el sistema; la presidenta de la Comunidad y su Consejero de Sanidad deciden "ignorar" el sistema público de salud y los canales naturales establecidos.

De este modo rechazan un acuerdo con Almeida que les proponía emplear la salud pública y su infraestructura existente en la capital. Deciden centralizar el rastreo y seguimiento del avance de la enfermedad desde la propia Consejería de Sanidad dándose la paradoja de que los propios alcaldes y consultorios locales digan cosas como esto que publica el alcalde de Hoyo de Manzanares. "Desde[i] el ayuntamiento ni desde el consultorio local sabemos con exactitud el número de nuevos contagios que hay en el municipio más allá de los datos que registra la Comunidad de Madrid en el mapa interactivo en su página web, y desconocemos las personas que tienen que estar en aislamiento por contagio o contacto directo con algún infectado. Desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad nos han informado que ellos son quienes realizan el seguimiento de los aislamientos y el rastreo de los contactos sin trascender los datos."

¿Y cómo se lleva a cabo esta gestión desde la Comunidad aparte de con absoluta opacidad como ya hemos visto? Con un número insuficiente de rastreadores, subcontratando el servicio de una entidad privada, contactando a las "mutuas privadas" para que apoyen… Una entidad pública que ignora todo lo público para apoyarse en lo privado y para fortalecer lo privado, poniendo en riesgo la vida de toda la ciudadanía no solo ya de Madrid, sino de toda España pues como bien dice el médico Javier Padilla en un artículo publicado en el Huffinton Post "Madrid es una comunidad supercontagiadora[ii], porque pasan por ella tantos flujos de comunicación que hay que cuidarla muy especialmente".

La política de Ayuso solo se puede entender si se entiende que su objetivo no es controlar la pandemia, ni salvar la vida de las personas. Su objetivo es emplear la pandemia como herramienta para llevar a cabo su política neoliberal. Debilitar el sistema público de salud y prepararlo para seguir siendo privatizado.

Lo mismo pasa con el sistema educativo. Los colegios comenzarán en el momento más complicado, el principio del otoño. Se han tenido tres meses para establecer un plan. Para analizar en cada colegio posibles espacios para desdoblar clases y poder disminuir ratios de alumnado contratando el mayor número de profesores posible. Crear grupos burbuja y elaborar una guía básica que apoye a los colegios en su gestión. Pero ¿qué se ha hecho realmente? Decir a los colegios que toda la responsabilidad recae en sus espaldas, y que se busquen la vida. Y mientras tanto se han recortado más de 14.000[iii] plazas para el próximo curso. Exactamente lo contrario que se debería hacer si tu objetivo fuese luchar contra la propagación de la enfermedad, manteniendo la sociabilidad y bienestar infantil y favoreciendo la conciliación laboral de las familias, pero sí que es lo que debes hacer si tu objetivo es debilitar la educación pública, crear desconfianza en ella y que las familias cambien sus hijos a colegios privados o concertados.

Y no es solo en la prevención de la extensión de la enfermedad donde la gestión no tiene lógica desde un punto de vista epidemiológico. En la primera oleada de la pandemia quedó visible la debilidad del sistema madrileño público de salud para hacer frente a la enfermedad. Los médicos se vieron avocados a tomar decisiones tan duras como decidir a quién poner un respirador y a quien dejar morir. Durante estos meses de calma la lógica nos dice que se deberían haber fortalecido los hospitales, inventariado las capacidades y necesidades de cada uno de ellos y equipado para hacer frente a una segunda ola. Contratado y formado personal, elaborado y escrito protocolos de actuación… Pero ¿Cuáles son las medidas reales tomadas? Primero se despide a todo el personal contratado extra, y después se planifica la construcción de un nuevo hospital de campaña. Construcción, otra de las medidas preferidas del PP y que una cachorra de Esperanza Aguirre tiene grabado a fuego en la piel. Las nuevas construcciones son una gran oportunidad. Permite repartir muuuucho dinero público entre empresas amigas, que en el futuro devolverán los favores recibidos y permite recibir parte de vuelta en comisiones en B. ¿Eficiente? No, pero muy lucrativo.

Y si la gestión de la Comunidad es tan ineficiente y pone en riesgo la salud pública, ¿por qué el gobierno central no interviene en la gestión de la Comunidad? ¿Cómo pueden hacer semejantes barrabasadas sin que pase nada? Para entender esto, hay que ver de cerca quién compone el equipo de asesores del consejero de Salud de Madrid. Sorprendentemente en este equipo no hay ningún médico, pero si dos abogadas, tres periodistas, una publicista, dos politólogos y una socióloga[iv]. Este equipo emplea las técnicas de propaganda que ya emplearon los Nazis, ideadas por Joseph Goebbels[v] para encumbrar y mantener a Hitler y que tanto les gustan y tanto utilizan PP y VOX.

Algunos de los 11 principios de esta propaganda te resultarán muy familiares y podrás ver muchos y claros ejemplos empleados durante los últimos seis meses:

Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. "Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan". Principio de orquestación. "La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas". De aquí viene también la famosa frase: "Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad". Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

Paul Joseph Goebbels llevó la propaganda política y la manipulación hasta unos límites jamás alcanzados antes. VOX y el PP han sido unos grandes discípulos y el nivel propagandístico de VOX y del PP encabezado por la Comunidad de Madrid desde el mes de Marzo ha sido tan intenso, han dedicado tanta energía y su agresividad ha sido tan fuerte, que el gobierno se debe encontrar agotado y aterrorizado.

