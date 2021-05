Tu barrio puede salvar Madrid

Hace poco más de un mes, nada más saber que habría elecciones anticipadas en Madrid, un grupo de unas quince personas decidimos lanzar la iniciativa Defiéndete4M con el objetivo de contribuir a movilizar el voto de izquierdas. Creíamos que esta campaña no se trataba solo de contar la realidad que ya conocemos, que no bastaba con rememorar lo sucedido en los hospitales durante la pandemia o alertar sobre la amenaza de la extrema derecha. Sabíamos que los memes y los hilos de Twitter, aunque necesarios y siempre inspiradores, difícilmente salen de nuestras cámaras de eco y llegan a la mayoría de las personas que dudan sobre su voto. Nos parecía importante, quizás lo más importante, visibilizar que un montón de barrios y pueblos de nuestra Comunidad tienen la llave para cambiar gobiernos. Es decir, que tienen eso que les han dicho sistemáticamente que no tienen: poder.